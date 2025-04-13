США выражают глубочайшие соболезнования: Рубио назвал ракетный обстрел Сум "трагическим напоминанием"

Рубио прокомментировал ракетный обстрел Сум со стороны рф. В своем заявлении он выразил соболезнования пострадавшим и охарактеризовал атаку "трагическим напоминанием". Об этом сообщает государственный секретарь США Марко Рубио, передает УНН.

Детали

Вашингтон отреагировал на очередную ракетную атаку террористической страны, на этот раз – по мирным жителям Сум. Государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал заявление, в котором выразил соболезнования украинскому народу.

Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасного российского ракетного удара по Сумам.

Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира - отметил Рубио.

Напомним

Президент Зеленский в вечерней речи бурно осудил российский удар по Сумам, из-за которого сегодня, 13 апреля, в воскресенье, в городе погибли 34 человека, 117 получили ранения.

В Сумах десятки погибших и раненых, нужна жесткая реакция мира - Зеленский