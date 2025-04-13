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США выражают глубочайшие соболезнования: Рубио назвал ракетный обстрел Сум "трагическим напоминанием"

Киев • УНН

 • 3956 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования украинцам из-за ракетного удара по Сумам, подчеркнув важность достижения прочного мира. В результате атаки погибли 34 человека.

США выражают глубочайшие соболезнования: Рубио назвал ракетный обстрел Сум "трагическим напоминанием"

Рубио прокомментировал ракетный обстрел Сум со стороны рф. В своем заявлении он выразил соболезнования пострадавшим и охарактеризовал атаку "трагическим напоминанием". Об этом сообщает государственный секретарь США Марко Рубио, передает УНН.

Детали 

Вашингтон отреагировал на очередную ракетную атаку террористической страны, на этот раз – по мирным жителям Сум. Государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал заявление, в котором выразил соболезнования украинскому народу.

Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасного российского ракетного удара по Сумам.
Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира

- отметил Рубио.

Напомним

Президент Зеленский в вечерней речи бурно осудил российский удар по Сумам, из-за которого сегодня, 13 апреля, в воскресенье, в городе погибли 34 человека, 117 получили ранения.

В Сумах десятки погибших и раненых, нужна жесткая реакция мира - Зеленский13.04.25, 12:00 • 21103 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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