США выражают глубочайшие соболезнования: Рубио назвал ракетный обстрел Сум "трагическим напоминанием"
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования украинцам из-за ракетного удара по Сумам, подчеркнув важность достижения прочного мира. В результате атаки погибли 34 человека.
Рубио прокомментировал ракетный обстрел Сум со стороны рф. В своем заявлении он выразил соболезнования пострадавшим и охарактеризовал атаку "трагическим напоминанием". Об этом сообщает государственный секретарь США Марко Рубио, передает УНН.
Детали
Вашингтон отреагировал на очередную ракетную атаку террористической страны, на этот раз – по мирным жителям Сум. Государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал заявление, в котором выразил соболезнования украинскому народу.
Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасного российского ракетного удара по Сумам.
Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира
Напомним
Президент Зеленский в вечерней речи бурно осудил российский удар по Сумам, из-за которого сегодня, 13 апреля, в воскресенье, в городе погибли 34 человека, 117 получили ранения.
В Сумах десятки погибших и раненых, нужна жесткая реакция мира - Зеленский13.04.25, 12:00 • 21103 просмотра