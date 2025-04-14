То, что происходит - позор: Трамп назвал российский удар по Сумам "ужасным"

Трамп прокомментировал российский удар по Сумам и заявил, что это было "ужасно". Об этом сообщает MSN, передает УНН.

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Президент США Дональд Трамп назвал российскую атаку на Сумы "ужасной вещью" и добавил, что кремль "совершил ошибку".

Я думаю, что это было ужасно, и мне сказали, что они совершили ошибку, но я думаю, что это ужасная вещь. Я думаю, что вся эта война — это ужасно - отметил американский президент.

Оценивая в целом ситуацию, Трамп раскритиковал сам факт развязывания войны в Украине. По его словам, если бы он оставался президентом США, вторжение рф не произошло бы.

Эта страна никогда бы не позволила начать эту войну, если бы я был президентом. То, что происходит – это позор - подчеркнул глава США,

Трамп также отметил, что глубина конфликта и его последствия гораздо масштабнее, чем многие представляют. Он упомянул о миллионах погибших украинцев, разрушенных городах, стертой с лица земли культуре.

Миллионы людей, которые должны были бы жить, погибли. Города разрушаются по всей Украине. Вся культура исчезла. Знаете, часовни, церкви, все, что было в Украине, было одним из самых красивых в мире. Большинство из них разрушены и разорваны на миллион кусков - добавил Трамп.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования украинцам из-за ракетного удара по Сумам, подчеркнув важность достижения прочного мира.

13 апреля россияне нанесли террористическую атаку по городу Сумы, в результате чего погибли 34 человека и 117 получили ранения. Следовательно, сегодня в Украине объявлен День траура.

США выражают глубочайшие соболезнования: Рубио назвал ракетный обстрел Сум "трагическим напоминанием"