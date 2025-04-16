В ЕС предупредили Вучича о последствиях визита в москву на парад 9 мая

Лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в москву 9 мая на военный парад, организованный российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот визит может поставить под угрозу вступление Сербии в Евросоюз. В ЕС предупредили Вучича, что участие в параде с участием войск, участвовавших в войне рф против Украины, нарушит "критерии членства".

Нам нужно убедиться, что они (Сербия - ред.) понимают, что определенные решения дорого стоят. Следствием является то, что они не присоединятся к Европейскому Союзу - сказал канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Джонатан Всевиов

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что главы МИД стран ЕС на ужине с официальными лицами стран Западных Балкан в воскресенье дали "очень четкое указание не участвовать в параде 9 мая в москве".

Это не отвечает ценностям ЕС - сказала дипломатка.

Издание напоминает, что Сербия давно пытается одновременно развивать связи с Брюсселем и москвой. Она отказалась поддержать западные санкции против россии, что вызвало возмущение в ЕС.

Контекст

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить парад в москве 9 мая, несмотря на призывы ЕС воздержаться от этого. Он подчеркнул, что почтит память красноармейцев, освобождавших Словакию.

На днях глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что лидеры стран ЕС не должны участвовать ни в каких мероприятиях в москве 9 мая. Вместо этого она призвала европейских лидеров чаще посещать Украину для демонстрации солидарности.

Сила дипломатии против военного парада кремля: европейских чиновников приглашают в Киев на 9 мая