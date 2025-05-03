У кремлі висловили обурення через те, що уряд Великої Британії запросив військовослужбовців Збройних сил України взяти участь у параді до Дня перемоги над нацизмом. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, передають росЗМІ, пише УНН.

Речник Кремля відповів журналістам, чи може Велика Британія втратити шанс бути посередником між Києвом і москвою після запрошення ЗСУ на парад, яке є "підтримкою нацизму".

За словами пєскова, Лондон і не претендував на роль посередника, а також наголосив на нібито неповазі до британських ветеранів.

Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство