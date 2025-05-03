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Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

Київ • УНН

 • 3944 перегляди

Українські військові приєднаються до параду у Великій Британії 5 травня на честь 80-річчя Дня Перемоги в Європі. Це символізує підтримку України у боротьбі проти росії.

Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

У понеділдок, 5 травня, військові Збройних сил України візьмуть участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За інформацією уряду Великої Британії, українські військовослужбовці долучаться до приблизно тисячі представників британських збройних сил, серед яких будуть кіннота та військові оркестри. Це має символізувати "всесвітню підтримку їхньої подальшої боротьби за свободу" у боротьбі проти росії.

У розпал першої повномасштабної війни в Європі після Другої світової війни доречно, що українські Збройні сили, які зараз воюють на лінії фронту свободи, будуть представлені в понеділок

- сказав міністр оборони Великої Британі Джон Гілі.

Зазначається, що крім України, у церемонії також братимуть участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії - вони нестимуть прапори своїх держав. Під час параду буде представлено стяги кожної нації Співдружності.

Нагадаємо

За інформацією Politico, лідери Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини не прибудуть до Києва 9 травня на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах02.05.25, 07:58 • 17433 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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