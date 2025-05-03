Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

У понеділдок, 5 травня, військові Збройних сил України візьмуть участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

За інформацією уряду Великої Британії, українські військовослужбовці долучаться до приблизно тисячі представників британських збройних сил, серед яких будуть кіннота та військові оркестри. Це має символізувати "всесвітню підтримку їхньої подальшої боротьби за свободу" у боротьбі проти росії.

У розпал першої повномасштабної війни в Європі після Другої світової війни доречно, що українські Збройні сили, які зараз воюють на лінії фронту свободи, будуть представлені в понеділок