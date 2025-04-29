Європейські лідери не прибудуть до Києва 9 травня - Politico

Лідери Польщі, Великої Британії, Франції та Німеччини не прибудуть до Києва 9 травня на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

Україна запросила європейських лідерів на саміт 9 травня, щоб протистояти негативним наслідкам від переможного параду путіна в москві. Але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натомість вирушить того дня до Нансі, щоб підписати договір про безпеку з президентом Еммануелем Макроном, тоді як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує відвідати оборонний саміт в Осло - пише видання.

Також зазначається, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не хоче їхати без своїх польського і британського колег.

Доповнення

В свою чергу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати парад у москві 9 травня, незважаючи на заклики ЄС утриматися від цього. Він підкреслив, що вшанує пам'ять червоноармійців, які визволяли Словаччину.

Лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним.