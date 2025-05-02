Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що перейменовує 8 травня та 11 листопада у США на Дні Перемоги.
Сполучені Штати Америки перемогли і у Першій, і у Другій світовій світовій війні. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
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За його словами, багато союзників і друзів США святкують 8 травня як День Перемоги
Але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, безумовно, щоб здобути перемогу в Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - на День Перемоги у Першій світовій війні
Він переконаний, що США виграли обидві війни, і "ніхто не міг зрівнятись з нами за силою, відвагою чи військовою вправністю, але ми ніколи нічого не святкуємо".
"Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знали б, як це робити! Ми почнемо знову святкувати наші перемоги!" - резюмував президент США.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. При цьому він зазначив, що не має жодних конкретних побажань щодо кандидатури нового Понтифіка.
Раніше Трамп заявив, що хотів би, аби новим Папою Римським став американець.
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