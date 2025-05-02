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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
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Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Дональд Трамп вважає, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що перейменовує 8 травня та 11 листопада у США на Дні Перемоги.

Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах

Сполучені Штати Америки перемогли і у Першій, і у Другій світовій світовій війні. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, багато союзників і друзів США святкують 8 травня як День Перемоги

Але ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна, безумовно, щоб здобути перемогу в Другій світовій війні. Я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - на День Перемоги у Першій світовій війні

- написав Трамп.

Він переконаний, що США виграли обидві війни, і "ніхто не міг зрівнятись з нами за силою, відвагою чи військовою вправністю, але ми ніколи нічого не святкуємо".

"Це тому, що у нас більше немає лідерів, які знали б, як це робити! Ми почнемо знову святкувати наші перемоги!" - резюмував президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. При цьому він зазначив, що не має жодних конкретних побажань щодо кандидатури нового Понтифіка.

Раніше Трамп заявив, що хотів би, аби новим Папою Римським став американець.

Європейські лідери не прибудуть до Києва 9 травня - Politico29.04.25, 18:23 • 31048 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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