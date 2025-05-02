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Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Дональд Трамп считает, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. Он заявил, что переименовывает 8 мая и 11 ноября в США в Дни Победы.

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

Соединенные Штаты Америки победили и в Первой, и во Второй мировой войне. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, многие союзники и друзья США празднуют 8 мая как День Победы

Но мы сделали больше, чем любая другая страна, безусловно, чтобы одержать победу во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне

- написал Трамп.

Он убежден, что США выиграли обе войны, и "никто не мог сравниться с нами по силе, отваге или военной сноровке, но мы никогда ничего не празднуем".

"Это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знали бы, как это делать! Мы начнем снова праздновать наши победы!" - резюмировал президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским. При этом он отметил, что не имеет никаких конкретных пожеланий относительно кандидатуры нового Понтифика.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы новым Папой Римским стал американец.

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico29.04.25, 18:23 • 31048 просмотров

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