Трамп висловив бажання стати новим Папою Римським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. При цьому він зазначив, що не має жодних конкретних побажань щодо кандидатури нового Понтифіка.
Президент США Дональд Трамп заявив, що сам хотів би стати новим Папою Римським. Про це повідомляє УНН.
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Такою була відповідь глави Білого дому на запитання, кого він хотів би бачити на чолі Святого Престолу.
Я хотів би бути Папою. Це був би мій головний вибір
Він додав, що не має жодних уподобань щодо кандидатури нового Понтифіка, втім, додав, що "у нас є кардинал, який випадково не з міста під назвою Нью-Йорк, і який дуже хороший, тож побачимо".
Раніше Трамп заявив, що хотів би, аби новим Папою Римським став американець.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, римо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового Папу Римського, 7 травня. Дата була визначена на закритих зборах кардиналів у Ватикані, перших після похорону Папи Франциска в суботу.
Перед смертю Папа Франциск пожертвував майже всі свої гроші в'язниці для неповнолітніх - The Economist28.04.25, 03:45 • 3926 переглядiв