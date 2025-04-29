Трамп выразил желание стать новым Папой Римским

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам хотел бы стать новым Папой Римским. Об этом сообщает УНН.

Таким был ответ главы Белого дома на вопрос, кого он хотел бы видеть во главе Святого Престола.

Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой главный выбор