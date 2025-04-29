Трамп выразил желание стать новым Папой Римским

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
15:28 • 71951 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
15:14 • 74406 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

15:11 • 60654 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 86825 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 83545 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 76101 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 71227 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 145706 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 144074 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 125348 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1.8м/с
42%
751 мм
Популярные новости

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

29 апреля, 11:26 • 71386 просмотра

россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский

14:31 • 14347 просмотра

Верховный Суд поставил точку в деле экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

14:31 • 14263 просмотра

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

15:23 • 27169 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 58419 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 58551 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

15:28 • 71955 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 145708 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 144077 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 125349 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 57464 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 75081 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 72595 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 178324 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 89293 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Трамп выразил желание стать новым Папой Римским

Киев • УНН

 • 2844 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским. При этом он отметил, что не имеет никаких конкретных пожеланий относительно кандидатуры нового Понтифика.

Трамп выразил желание стать новым Папой Римским

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам хотел бы стать новым Папой Римским. Об этом сообщает УНН.

Детали

Таким был ответ главы Белого дома на вопрос, кого он хотел бы видеть во главе Святого Престола.

Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой главный выбор

- сказал президент США.

Он добавил, что не имеет никаких предпочтений относительно кандидатуры нового Понтифика, впрочем, добавил, что "у нас есть кардинал, который случайно не из города под названием Нью-Йорк, и который очень хороший, поэтому увидим".

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы новым Папой Римским стал американец.

Напомним

По информации Reuters, римо-католические кардиналы соберутся на тайный конклав, чтобы избрать нового Папу Римского, 7 мая. Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане, первом после похорон Папы Франциска в субботу.

Перед смертью Папа Франциск пожертвовал почти все свои деньги тюрьме для несовершеннолетних - The Economist28.04.25, 03:45 • 3922 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Папа Франциск
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Ватикан
Brent
$63.15
Bitcoin
$95,306.80
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.86
Золото
$3,330.34
Ethereum
$1,825.21