Трамп выразил желание стать новым Папой Римским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским. При этом он отметил, что не имеет никаких конкретных пожеланий относительно кандидатуры нового Понтифика.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сам хотел бы стать новым Папой Римским. Об этом сообщает УНН.
Детали
Таким был ответ главы Белого дома на вопрос, кого он хотел бы видеть во главе Святого Престола.
Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой главный выбор
Он добавил, что не имеет никаких предпочтений относительно кандидатуры нового Понтифика, впрочем, добавил, что "у нас есть кардинал, который случайно не из города под названием Нью-Йорк, и который очень хороший, поэтому увидим".
Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы новым Папой Римским стал американец.
Напомним
По информации Reuters, римо-католические кардиналы соберутся на тайный конклав, чтобы избрать нового Папу Римского, 7 мая. Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане, первом после похорон Папы Франциска в субботу.
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