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Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

Киев • УНН

 • 2862 просмотра

Украинские военные присоединятся к параду в Великобритании 5 мая в честь 80-летия Дня Победы в Европе. Это символизирует поддержку Украины в борьбе против россии.

Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

В понедельник, 5 мая, военные Вооруженных сил Украины примут участие в параде в Великобритании по случаю празднования 80-й годовщины Дня Победы в Европе, который знаменует завершение боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации правительства Великобритании, украинские военнослужащие присоединятся к примерно тысяче представителей британских вооруженных сил, среди которых будут конница и военные оркестры. Это должно символизировать "всемирную поддержку их дальнейшей борьбы за свободу" в борьбе против россии.

В разгар первой полномасштабной войны в Европе после Второй мировой войны уместно, что украинские Вооруженные силы, которые сейчас воюют на линии фронта свободы, будут представлены в понедельник

- сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Отмечается, что кроме Украины, в церемонии также будут участвовать военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии - они будут нести флаги своих государств. Во время парада будут представлены флаги каждой нации Содружества.

Напомним

По информации Politico, лидеры Польши, Великобритании, Франции и Германии не прибудут в Киев 9 мая по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах02.05.25, 07:58 • 17427 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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