Британские вооруженные силы

Чтобы восстановиться после потерь в войне в Украине россии понадобится 5 лет - командующий Вооруженными силами Великобритании

Командующий ВС Британии заявил, что россии понадобится 5 лет для восстановления армии после потерь в Украине. По его словам, пока россия слабеет, НАТО становится сильнее, имея 3,2 млн военных против 1,2 млн у России.