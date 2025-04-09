Британские вооруженные силы

27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения новой архитектуры безопасности и военной поддержки. На повестке дня выделение
800 млрд евро на оборону и вопрос использования замороженных российских активов.
Министр вооруженных сил Британии Люк Поллард отрицает существование соглашения с Францией о месячном перемирии в Украине. По его
словам, «в частном порядке» обсуждаются различные варианты достижения длительного мира.
В январе 2025 года рф запустила около 2400 ударных БПЛА по Украине. ВСУ отвечают эффективными атаками на российские объекты по
производству и эксплуатации дронов.
В Румынии начинаются учения НАТО Steadfast Dart 25. С 22 января страна будет принимать британскую военную технику, а в начале
февраля - французскую.
Генштаб ВСУ сообщил о 83 попытках врага вытеснить украинских воинов с позиций за сутки. Наибольшая активность на Покровском
направлении - враг провел 27 атак, также до сих пор продолжаются бои в 17 локациях.
Командующий ВС Британии заявил, что россии понадобится 5 лет для восстановления армии после потерь в Украине. По его словам, пока
россия слабеет, НАТО становится сильнее, имея 3,2 млн военных против 1,2 млн у России.