Эксклюзив
17:12
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Зеленский встретился с главами обороны Британии, говорили о военном сотрудничестве

Киев • УНН

 90 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британскими военачальниками. Обсуждали поддержку Украины, ситуацию на фронте и поставки вооружения.

Зеленский встретился с главами обороны Британии, говорили о военном сотрудничестве

Президент Украины провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. По словам Президента, обсуждали сотрудничество, военную поддержку и ситуацию на фронте, пишет УНН.

Подробности

Владимир Зеленский встретился с британскими военачальниками. По словам главы государства, во время общения обсуждалась поддержка Украины Великобританией, а также новые шаги в сотрудничестве, как дипломатическом, так и военном.

Обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты

– заявил Зеленский.

Кроме того, как написал в Телеграм Президент Украины, с британскими командирами обсудили дипломатические усилия для прекращения войны и достижения устойчивого и долговременного мира.

Зеленский отметил, что необходимо максимально увеличить темпы работы и переговоров, а также внести четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности для Украины. 

Подробно говорили и о работе советников по вопросам нацбезопасности над гарантиями безопасности для Украины и наработках в рамках коалиции желающих

– подчеркнул украинский глава государства.

Он также поблагодарил британских союзников, военных, правительство и весь британский народ за поддержку и за то, что они неизменно стоят рядом с Украиной. 

Степан Гафтко

