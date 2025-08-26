Зеленский встретился с главами обороны Британии, говорили о военном сотрудничестве

Президент Украины провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. По словам Президента, обсуждали сотрудничество, военную поддержку и ситуацию на фронте, пишет УНН.

Владимир Зеленский встретился с британскими военачальниками. По словам главы государства, во время общения обсуждалась поддержка Украины Великобританией, а также новые шаги в сотрудничестве, как дипломатическом, так и военном.

Обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты

Кроме того, как написал в Телеграм Президент Украины, с британскими командирами обсудили дипломатические усилия для прекращения войны и достижения устойчивого и долговременного мира.

Зеленский отметил, что необходимо максимально увеличить темпы работы и переговоров, а также внести четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности для Украины.

Подробно говорили и о работе советников по вопросам нацбезопасности над гарантиями безопасности для Украины и наработках в рамках коалиции желающих