Зеленский встретился с главами обороны Британии, говорили о военном сотрудничестве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с британскими военачальниками. Обсуждали поддержку Украины, ситуацию на фронте и поставки вооружения.
Президент Украины провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. По словам Президента, обсуждали сотрудничество, военную поддержку и ситуацию на фронте, пишет УНН.
Подробности
Владимир Зеленский встретился с британскими военачальниками. По словам главы государства, во время общения обсуждалась поддержка Украины Великобританией, а также новые шаги в сотрудничестве, как дипломатическом, так и военном.
Обсудили дальнейшую поддержку Украины: ситуацию на фронте, потребности наших воинов и поставки необходимого вооружения, финансирование украинского производства дронов и совместные проекты
Кроме того, как написал в Телеграм Президент Украины, с британскими командирами обсудили дипломатические усилия для прекращения войны и достижения устойчивого и долговременного мира.
Зеленский отметил, что необходимо максимально увеличить темпы работы и переговоров, а также внести четкость и ясность всего, что касается гарантий безопасности для Украины.
Подробно говорили и о работе советников по вопросам нацбезопасности над гарантиями безопасности для Украины и наработках в рамках коалиции желающих
Он также поблагодарил британских союзников, военных, правительство и весь британский народ за поддержку и за то, что они неизменно стоят рядом с Украиной.