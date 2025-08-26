Зеленський зустрівся з очільниками оборони Британії, говорили про військову співпрацю

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
17:12 • 13110 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 20721 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 20311 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 70115 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 117527 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 106661 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 49696 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 146497 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61274 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55409 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 133531 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 84379 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 54630 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 59131 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 33663 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 13066 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 17166 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 70032 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 106602 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 134609 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 214 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 34428 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 85258 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 121582 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 53583 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Гривня
Євро
Футбол

Зеленський зустрівся з очільниками оборони Британії, говорили про військову співпрацю

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з британськими воєначальниками. Обговорювали підтримку України, ситуацію на фронті та постачання озброєння.

Зеленський зустрівся з очільниками оборони Британії, говорили про військову співпрацю

Президент України провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном. За словами Президента, обговорювали співпрацю, військову підтримку та ситуацію на фронті, пише УНН.

Деталі

Володимир Зеленський зустрівся із британськими воєначальниками. За ловами глави держави, під час спілкування обговорювалась підтримка України Великобританією, а також нові кроки у співпраці, як дипломатичній, так і військовій.

Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти

– заявив Зеленський.

Крім того, як написав у Телеграм Президент України, із британськими командирами обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни і досягнення стійкого і довготривалого миру.

Зеленський зазначив, що необхідно максимально збільшити темпи роботи та переговорів, а також внести чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки для України. 

Детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих

– підкреслив український глава держави.

Він також подякував британським союзникам, військовим, уряду та всьому британському народу за підтримку і за те, що вони незмінно стоять поруч із Україною. 

Люксембург допомагатиме Україні у війні проти росії, але не солдатами, а іншими методами26.08.25, 17:30 • 1188 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
Telegram
Ентоні Радакін
Збройні сили Великої Британії
Збройні сили України
Люксембург
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна