Зеленський зустрівся з очільниками оборони Британії, говорили про військову співпрацю

Президент України провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном і його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном. За словами Президента, обговорювали співпрацю, військову підтримку та ситуацію на фронті, пише УНН.

Володимир Зеленський зустрівся із британськими воєначальниками. За ловами глави держави, під час спілкування обговорювалась підтримка України Великобританією, а також нові кроки у співпраці, як дипломатичній, так і військовій.

Обговорили подальшу підтримку України: ситуацію на фронті, потреби наших воїнів і постачання необхідного озброєння, фінансування українського виробництва дронів та спільні проєкти

Крім того, як написав у Телеграм Президент України, із британськими командирами обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни і досягнення стійкого і довготривалого миру.

Зеленський зазначив, що необхідно максимально збільшити темпи роботи та переговорів, а також внести чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки для України.

Детально говорили й про роботу радників із питань нацбезпеки над гарантіями безпеки для України та напрацювання в межах коаліції охочих