Люксембург допомагатиме Україні у війні проти росії, але не солдатами, а іншими методами

Голова МЗС Люксембурга Ксавʼє Беттель повідомив під час спілкування із журналістами, що його країна не зможе відправити миротворчі війська в Україну, але буде іншими методами допомагати у війні проти росії. Про це повідомив сам міністр, пише УНН.

Деталі

Під час сьогоднішнього візиту до Одеси Беттель заявив, що військові сили Люксембурга можуть допомогти Україні з повітря, адже, за його словами, для військової коаліції, яка в майбутньому може бути сформована із військових з різних країн, необхідний буде супутниковий зв'язок та інші комунікації.

Я не хочу, щоб ваші люди наступні 50 років страждали від тих мін, що було закладено зараз, тому треба бути готовим до операцій з розмінування, це один з найбільших наших вкладень, також можна говорити про військову сферу та гуманітарну допомогу – додав Беттель під час візиту в Одесу.

Нагадаємо

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.

Видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.