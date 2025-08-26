Люксембург допомагатиме Україні у війні проти росії, але не солдатами, а іншими методами

$41.430.15
48.470.56
uk
14:13 • 878 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 18929 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 48457 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 26961 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 46851 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 26236 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 108046 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 54227 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53085 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176686 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
47%
749мм
Популярнi новини
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 60909 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 81204 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 72751 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 36644 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 23034 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 1490 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 18971 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 46902 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 73296 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 108076 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Ілон Маск
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Харків
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 8262 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 37101 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 81669 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 39168 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 161334 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Євро
Футбол

Люксембург допомагатиме Україні у війні проти росії, але не солдатами, а іншими методами

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Люксембург не зможе відправити миротворчі війська в Україну, але надаватиме допомогу іншими методами. Країна готова сприяти розмінуванню та забезпеченню супутникового зв'язку для військової коаліції.

Люксембург допомагатиме Україні у війні проти росії, але не солдатами, а іншими методами

Голова МЗС Люксембурга Ксавʼє Беттель повідомив під час спілкування із журналістами, що його країна не зможе відправити миротворчі війська в Україну, але буде іншими методами допомагати у війні проти росії. Про це повідомив сам міністр, пише УНН.

Деталі

Під час сьогоднішнього візиту до Одеси Беттель заявив, що військові сили Люксембурга можуть допомогти Україні з повітря, адже, за його словами, для військової коаліції, яка в майбутньому може бути сформована із військових з різних країн, необхідний буде супутниковий зв'язок та інші комунікації.

Я не хочу, щоб ваші люди наступні 50 років страждали від тих мін, що було закладено зараз, тому треба бути готовим до операцій з розмінування, це один з найбільших наших вкладень, також можна говорити про військову сферу та гуманітарну допомогу

– додав Беттель під час візиту в Одесу. 

Нагадаємо

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.

Видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Bloomberg News
Офіс Президента України
Bloomberg
Андрій Єрмак
Люксембург
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса