Деякі країни готові відправити війська в Україну: Єрмак назвав умову
Київ • УНН
Керівник Офісу президента заявив, що низка країн готова відправити війська в Україну, але це потребує узгодження зі США. Наразі триває оцінка потреб та визначення характеру мандату іноземних контингентів.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Corriere della Sera.
Деталі
Наразі точно невідомо, які саме країни готові направити свої військові контингенти - ймовірно, йдеться про Велику Британію, Францію і Німеччину. Водночас Єрмак підтвердив готовність частини союзників до такого кроку, але уточнив, що це треба узгодити з США з метою "зберегти єдність фронту і виробити спільні правила бойових дій".
Також голова ОП, відповідаючи на питання про точну кількість іноземних військових, заявив: наразі триває оцінка потреб. Він аргументував це довгою протяжністю російсько-українського кордону, а тому необхідно проаналізувати, який розмір іноземних контингентів необхідних для охорону кордону.
Треба визначити характер їхнього мандату, способи розгортання, прерогативи та межі місії
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що керівник Офісу президента України провів переговори з радниками з нацбезпеки країн-партнерів. Він заявив, що Україна та західні партнери під час переговорів щодо гарантій безпеки не повинні повторити помилок, допущених під час ухвалення "Будапештського меморандуму".