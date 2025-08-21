Некоторые страны готовы отправить войска в Украину: Ермак назвал условие
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента заявил, что ряд стран готов отправить войска в Украину, но это требует согласования с США. Сейчас идет оценка потребностей и определение характера мандата иностранных контингентов.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готовы отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого необходимо согласование с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.
Подробности
Пока точно неизвестно, какие именно страны готовы направить свои военные контингенты - вероятно, речь идет о Великобритании, Франции и Германии. В то же время, Ермак подтвердил готовность части союзников к такому шагу, но уточнил, что это нужно согласовать с США с целью "сохранить единство фронта и выработать общие правила боевых действий".
Также глава ОП, отвечая на вопрос о точном количестве иностранных военных, заявил: сейчас идет оценка потребностей. Он аргументировал это длинной протяженностью российско-украинской границы, а потому необходимо проанализировать, какой размер иностранных контингентов необходим для охраны границы.
Надо определить характер их мандата, способы развертывания, прерогативы и границы миссии
Напомним
Ранее УНН сообщал, что руководитель Офиса президента Украины провел переговоры с советниками по нацбезопасности стран-партнеров. Он заявил, что Украина и западные партнеры во время переговоров по гарантиям безопасности не должны повторить ошибок, допущенных при принятии "Будапештского меморандума".