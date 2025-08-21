"Памʼятаємо помилку "Будапешту": Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки країн-партнерів

Україна та західні партнери під час переговорів щодо гарнтій безпеки не повинні повторити помилок, допущених під час ухвалення "Будапештського меморандуму". Про це заявив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, інформує УНН.

Він повідомив, що одразу після повернення з Вашингтону провів "першу і дуже тривалу" координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО.

Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок - написав Єрмак.

За його словами, команди, "передусім військові", - вже розпочали активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки.

Розробляємо також порядок необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів - розповів глава ОП.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни.

"І ми вдячні президенту Трампу, всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни, або – відчути додатковий дійсно болісний тиск світу. Домовились з партнерами координувати позиції на щоденній основі", - резюмував Єрмак.

Мемора́ндум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Украї́ни до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, або "Будапештський меморандум" - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

Згідно з Меморандумом США, рфі Велика Британія, зокрема, зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України та утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

