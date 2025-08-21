$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 45696 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 33611 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 59025 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 230814 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 78441 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 73753 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69278 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 227908 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 181592 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
"Памʼятаємо помилку "Будапешту": Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки країн-партнерів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів переговори з радниками з нацбезпеки країн-партнерів. Обговорювалися гарантії безпеки для України, щоб унеможливити повторення агресії.

"Памʼятаємо помилку "Будапешту": Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки країн-партнерів

Україна та західні партнери під час переговорів щодо гарнтій безпеки не повинні повторити помилок, допущених під час ухвалення "Будапештського меморандуму". Про це заявив керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, інформує УНН.

Деталі

Він повідомив, що одразу після повернення з Вашингтону провів "першу і дуже тривалу" координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО.

Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок

- написав Єрмак.

За його словами, команди, "передусім військові", - вже розпочали активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки.

Розробляємо також порядок необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів

- розповів глава ОП.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни.

"І ми вдячні президенту Трампу, всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни, або – відчути додатковий дійсно болісний тиск світу. Домовились з партнерами координувати позиції на щоденній основі", - резюмував Єрмак.

Довідково

Мемора́ндум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Украї́ни до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, або "Будапештський меморандум" - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

Згідно з Меморандумом США, рфі Велика Британія, зокрема, зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України та утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

Нагадаємо

Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.

