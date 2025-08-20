$41.360.10
Мелоні просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО"

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським партнерам план гарантій безпеки для України. Він передбачає колективну підтримку у разі нападу без членства в Альянсі.

Італійська премʼєрка Джорджа Мелоні запропонувала європейським партнерам план гарантій безпеки для України, що передбачає механізм колективної підтримки за зразком НАТО. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання посилаючись на джерела, план Мелоні передбачає гарантії колективної безпеки для України, але не передбачає її членства в Альянсі – що у матеріалі називається "полегшеним НАТО" (NATO-light).

Він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко узгодити відповідь у разі нападу на неї, пояснили співрозмовники агентства.

Така відповідь може передбачати надання Києву швидкої та тривалої оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення українських Збройних Сил, а також запровадження санкцій проти Росії.

Італійська премʼєрка ще навесні першою запропонувала надати Україні гарантії безпеки, співмірні зі статтею 5 Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

Нагадаємо

Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Bloomberg News
Джорджа Мелоні
Bloomberg
НАТО
Збройні сили України
Італія
Україна