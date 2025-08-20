Мелони продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО"
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила европейским партнерам план гарантий безопасности для Украины, предусматривающий механизм коллективной поддержки по образцу НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание со ссылкой на источники, план Мелони предусматривает гарантии коллективной безопасности для Украины, но не предусматривает ее членства в Альянсе – что в материале называется "облегченным НАТО" (NATO-light).
Он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения на нее, пояснили собеседники агентства.
Такой ответ может предусматривать предоставление Киеву быстрой и длительной оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление украинских Вооруженных Сил, а также введение санкций против России.
Итальянский премьер еще весной первой предложила предоставить Украине гарантии безопасности, соизмеримые со статьей 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне.
Напомним
Начальники Генштабов стран НАТО встретились 20 августа. Они подтвердили поддержку Украине, подчеркнув приоритет справедливого и прочного мира.