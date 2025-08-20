Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир: начальники Генштабів НАТО підтвердили підтримку Україні
Київ • УНН
Начальники Генштабів країн НАТО зустрілися 20 серпня. Вони підтвердили підтримку Україні, наголосивши на пріоритеті справедливого та тривалого миру.
Сьогодні, 20 серпня, відбулася зустріч начальників Генеральних штабів країн-членів НАТО, під час якої учасники підтвердили підтримку Україні, та наголосили на тому, що пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир. Про це повідомив глава військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Драгоне, сьогодні відбулася "чудова, відверта дискусія між начальниками Генеральних штабів країн-членів НАТО", під час якої отримали чудову інформацію про стан безпеки від нашого нового Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі", який вперше був на засіданні.
Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир. Наші думки залишаються з українськими хоробрими братами і сестрами по зброї. Ми висловлюємо повагу їхній незламній мужності у захисті своєї батьківщини
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, у НАТО сьогодні проходила зустріч у продовження зустрічей, що відбулися у Вашингтоні з питання припинення війни рф проти України, уже збиралася Північноатлантична рада, а після цього збираються начальники Генштабів НАТО.