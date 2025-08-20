У НАТО проводить зустрічі після саміту у Вашингтоні щодо завершення війни в Україні
Київ • УНН
У НАТО сьогодні проходять зустрічі у продовження зустрічей, що відбулися у Вашингтоні з питання припинення війни рф проти України, уже збиралася Північноатлантична рада, а після цього збираються начальники Генштабів НАТО, повідомила речниця Альянсу Еллісон Харт у X, пише УНН.
Нагадаємо
Як повідомлялося, американські та європейські військові планувальники почали вивчати гарантії безпеки для України після війни.
