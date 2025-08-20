У НАТО проводить зустрічі після саміту у Вашингтоні щодо завершення війни в Україні

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 2894 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 6810 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 16297 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14847 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 73301 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 31467 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 33013 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 33393 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151159 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131455 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 28590 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 39116 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 29910 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 32556 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 19294 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 2874 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 16285 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 73263 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 151132 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 131436 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Європа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 12596 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 19693 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 33648 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 67879 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 130820 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Нафта
Лікарські засоби

У НАТО проводить зустрічі після саміту у Вашингтоні щодо завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 946 перегляди

НАТО проводить зустрічі у продовження переговорів у Вашингтоні щодо припинення війни рф проти України. Сьогодні збирається Північноатлантична рада та начальники Генштабів Альянсу.

У НАТО проводить зустрічі після саміту у Вашингтоні щодо завершення війни в Україні

У НАТО сьогодні проходять зустрічі у продовження зустрічей, що відбулися у Вашингтоні з питання припинення війни рф проти України, уже збиралася Північноатлантична рада, а після цього збираються начальники Генштабів НАТО, повідомила речниця Альянсу Еллісон Харт у X, пише УНН.

У рамках продовження зустрічей, що відбулися у Вашингтоні щодо припинення війни проти України, сьогодні вранці відбулося засідання Північноатлантичної ради, а начальники Генеральних штабів НАТО зберуться сьогодні вдень для обговорення за круглим столом

- написала Харт.

Нагадаємо

Як повідомлялося, американські та європейські військові планувальники почали вивчати гарантії безпеки для України після війни.

"Коаліція охочих": військові планувальники зберуться в США для обговорення гарантій безпеки для України19.08.25, 16:18 • 2630 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
X Corp.
НАТО
Вашингтон
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна