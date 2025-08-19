"Коаліція охочих": військові планувальники зберуться в США для обговорення гарантій безпеки для України
Київ • УНН
Представники країн-учасниць «коаліції охочих» зустрінуться з американськими колегами для посилення планів безпекових гарантій для України. Обговорюватимуться також подальші санкції проти росії.
Військові планувальники зустрінуться в США, щоб обговорити гарантії безпеки для України, повідомив офіс прем'єр-міністра Великої Британії після зустрічі "коаліції охочих", де співголовували британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Як зазначає видання, "схоже, що основна увага була зосереджена на плануванні наступних кроків щодо гарантій безпеки та потенційних санкцій, щоб ще більше підштовхнути путінську росію".
У заяві йдеться, що на зустрічі "коаліції охочих" країни-учасниці домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні, щоб ще більше посилити плани щодо надання надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки (сил запевнення), якщо бойові дії припиняться".
Лідери коаліції також обговорили, "як можна чинити подальший тиск, зокрема через санкції, на путіна, доки він не покаже, що готовий вжити серйозних заходів для припинення свого незаконного вторгнення".
Коаліція зібрала понад 30 міжнародних лідерів, повідомив офіс Стармера.
"Коаліція охочих" підтвердила підтримку України: перші заяви після зустрічі19.08.25, 15:29 • 1150 переглядiв