"Коаліція охочих": військові планувальники зберуться в США для обговорення гарантій безпеки для України

12:26 • 1656 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 10036 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 11976 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 13715 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 15479 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 17428 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 66834 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 56850 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 71844 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 90590 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 84107 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 74104 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 9726 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 77751 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні07:45 • 11444 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 6186 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 7846 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Вашингтон
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 6988 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 74755 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 44891 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 102518 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 91978 перегляди
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
The Guardian
Долар США

"Коаліція охочих": військові планувальники зберуться в США для обговорення гарантій безпеки для України

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Представники країн-учасниць «коаліції охочих» зустрінуться з американськими колегами для посилення планів безпекових гарантій для України. Обговорюватимуться також подальші санкції проти росії.

Військові планувальники зустрінуться в США, щоб обговорити гарантії безпеки для України, повідомив офіс прем'єр-міністра Великої Британії після зустрічі "коаліції охочих", де співголовували британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, "схоже, що основна увага була зосереджена на плануванні наступних кроків щодо гарантій безпеки та потенційних санкцій, щоб ще більше підштовхнути путінську росію".

У заяві йдеться, що на зустрічі "коаліції охочих" країни-учасниці домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні, щоб ще більше посилити плани щодо надання надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання сил підтримки (сил запевнення), якщо бойові дії припиняться".

Лідери коаліції також обговорили, "як можна чинити подальший тиск, зокрема через санкції, на путіна, доки він не покаже, що готовий вжити серйозних заходів для припинення свого незаконного вторгнення".

Коаліція зібрала понад 30 міжнародних лідерів, повідомив офіс Стармера.

"Коаліція охочих" підтвердила підтримку України: перші заяви після зустрічі19.08.25, 15:29 • 1150 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
The Guardian
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна