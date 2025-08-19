"Коалиция желающих": военные планировщики соберутся в США для обсуждения гарантий безопасности для Украины
Киев • УНН
Представители стран-участниц «коалиции желающих» встретятся с американскими коллегами для усиления планов гарантий безопасности для Украины. Будут обсуждаться также дальнейшие санкции против россии.
Военные планировщики встретятся в США, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, сообщил офис премьер-министра Великобритании после встречи "коалиции желающих", где сопредседательствовали британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как отмечает издание, "похоже, что основное внимание было сосредоточено на планировании следующих шагов по гарантиям безопасности и потенциальных санкций, чтобы еще больше подтолкнуть путинскую россию".
В заявлении говорится, что на встрече "коалиции желающих" страны-участницы договорились о встрече групп планирования со своими американскими коллегами "в ближайшие дни, чтобы еще больше усилить планы по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки (сил заверения), если боевые действия прекратятся".
Лидеры коалиции также обсудили, "как можно оказать дальнейшее давление, в том числе через санкции, на путина, пока он не покажет, что готов принять серьезные меры для прекращения своего незаконного вторжения".
Коалиция собрала более 30 международных лидеров, сообщил офис Стармера.
