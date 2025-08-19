"Коалиция желающих": военные планировщики соберутся в США для обсуждения гарантий безопасности для Украины

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 1588 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 9766 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 11853 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 13600 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 15421 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 17400 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 66697 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 56778 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 71774 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 90524 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
36%
749мм
Популярные новости
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 84108 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 74106 просмотра
На Покровском направлении - более трети всех боев: карта от ГенштабаPhoto19 августа, 06:00 • 9728 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов19 августа, 06:55 • 77752 просмотра
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине07:45 • 11446 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 9776 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 11856 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 13605 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 7708 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 15425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 6914 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 74506 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 44818 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 102450 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 91911 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Хранитель
Доллар США

"Коалиция желающих": военные планировщики соберутся в США для обсуждения гарантий безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Представители стран-участниц «коалиции желающих» встретятся с американскими коллегами для усиления планов гарантий безопасности для Украины. Будут обсуждаться также дальнейшие санкции против россии.

"Коалиция желающих": военные планировщики соберутся в США для обсуждения гарантий безопасности для Украины

Военные планировщики встретятся в США, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины, сообщил офис премьер-министра Великобритании после встречи "коалиции желающих", где сопредседательствовали британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, "похоже, что основное внимание было сосредоточено на планировании следующих шагов по гарантиям безопасности и потенциальных санкций, чтобы еще больше подтолкнуть путинскую россию".

В заявлении говорится, что на встрече "коалиции желающих" страны-участницы договорились о встрече групп планирования со своими американскими коллегами "в ближайшие дни, чтобы еще больше усилить планы по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки (сил заверения), если боевые действия прекратятся".

Лидеры коалиции также обсудили, "как можно оказать дальнейшее давление, в том числе через санкции, на путина, пока он не покажет, что готов принять серьезные меры для прекращения своего незаконного вторжения".

Коалиция собрала более 30 международных лидеров, сообщил офис Стармера.

«Коалиция желающих» подтвердила поддержку Украины: первые заявления после встречи19.08.25, 15:29 • 1130 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
Хранитель
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина