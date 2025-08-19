$41.260.08
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
"Коалиция желающих" подтверждает постоянную поддержку Украины - европейские лидеры

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Представители «коалиции желающих» обсудили гарантии безопасности для Украины. Лидеры подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с россией.

"Коалиция желающих" подтверждает постоянную поддержку Украины - европейские лидеры

Встреча участников так называемой "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины, похоже, завершилась - некоторые из участников уже поделились своими впечатлениями в соцсетях. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его страна "приветствует постоянные усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, в том числе и вчерашние переговоры с Вашингтоном".

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран "очень реалистично" оценили результаты встречи на Аляске.

Мы все подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с россией

- добавил он.

Напомним

Европейские лидеры провели видеоконференцию для обсуждения переговоров по Украине. Обсуждались гарантии безопасности, санкции и возвращение похищенных детей.

Стармер о встрече в Вашингтоне: достигнут прорыв в гарантиях безопасности для Украины19.08.25, 14:13 • 1014 просмотров

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Аляска
Новая Зеландия
Энтони Альбанезе
Вашингтон
Австралия
Канада
Европа
Дональд Туск
Япония
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Польша