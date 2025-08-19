"Коалиция желающих" подтверждает постоянную поддержку Украины - европейские лидеры
Киев • УНН
Представители «коалиции желающих» обсудили гарантии безопасности для Украины. Лидеры подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с россией.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" для обсуждения гарантий безопасности для Украины, похоже, завершилась - некоторые из участников уже поделились своими впечатлениями в соцсетях. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его страна "приветствует постоянные усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, в том числе и вчерашние переговоры с Вашингтоном".
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что лидеры Канады, Японии, Турции, Новой Зеландии и европейских стран "очень реалистично" оценили результаты встречи на Аляске.
Мы все подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины в войне с россией
Напомним
Европейские лидеры провели видеоконференцию для обсуждения переговоров по Украине. Обсуждались гарантии безопасности, санкции и возвращение похищенных детей.
