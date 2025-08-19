Стармер о встрече в Вашингтоне: достигнут прорыв в гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал итоги встречи европейских лидеров с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает УНН.

По его словам, день оказался долгим, но продуктивным.

Мы продвинулись вперед в обоих случаях, которых больше всего хотела Великобритания. И между европейскими лидерами, которые были здесь сегодня, и президентом Трампом и президентом Зеленским, чувствовалось настоящее единство. И два важных результата и прорыв, когда речь идет о гарантиях безопасности

Стармер подчеркнул, что сейчас коалиция стран, желающих поддержать Украину, насчитывает примерно 30 государств, с которыми осуществлялась координация в течение нескольких месяцев.

Эти гарантии должны обеспечить соблюдение мирного соглашения и предотвратить дальнейший конфликт. Премьер отметил важность этого процесса как для Украины, так и для Европы и Великобритании.

Кроме того, ожидается двусторонняя встреча между путиным и Зеленским после телефонного разговора Трампа с президентом рф, а также дальнейшая трехсторонняя встреча с участием Трампа. Это, по словам Стармера, является важным подтверждением принципа, что никакие решения по Украине не могут приниматься без участия самой Украины.

Так что, будь то территориальные вопросы, или пленные, или пропавшие дети, это действительно важный шаг вперед. Это были результаты, которых мы планировали и которых хотели достичь сегодня, потому что было это ощущение единства, благодаря которому мы способны достичь реального прогресса