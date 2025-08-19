$41.260.08
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 10940 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 45322 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 43437 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 60067 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 79232 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 59220 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 42706 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 44276 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 120020 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Стармер о встрече в Вашингтоне: достигнут прорыв в гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал итоги встречи европейских лидеров с президентами США и Украины. Он отметил прогресс в вопросах гарантий безопасности и подготовки двусторонней встречи Путина с Зеленским.

Стармер о встрече в Вашингтоне: достигнут прорыв в гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал итоги встречи европейских лидеров с президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

По его словам, день оказался долгим, но продуктивным.

Мы продвинулись вперед в обоих случаях, которых больше всего хотела Великобритания. И между европейскими лидерами, которые были здесь сегодня, и президентом Трампом и президентом Зеленским, чувствовалось настоящее единство. И два важных результата и прорыв, когда речь идет о гарантиях безопасности

- отметил он.

Стармер подчеркнул, что сейчас коалиция стран, желающих поддержать Украину, насчитывает примерно 30 государств, с которыми осуществлялась координация в течение нескольких месяцев.

Сейчас мы работаем с США быстрыми темпами над разработкой этих гарантий безопасности

 - добавил он.

Эти гарантии должны обеспечить соблюдение мирного соглашения и предотвратить дальнейший конфликт. Премьер отметил важность этого процесса как для Украины, так и для Европы и Великобритании.

Кроме того, ожидается двусторонняя встреча между путиным и Зеленским после телефонного разговора Трампа с президентом рф, а также дальнейшая трехсторонняя встреча с участием Трампа. Это, по словам Стармера, является важным подтверждением принципа, что никакие решения по Украине не могут приниматься без участия самой Украины.

Так что, будь то территориальные вопросы, или пленные, или пропавшие дети, это действительно важный шаг вперед. Это были результаты, которых мы планировали и которых хотели достичь сегодня, потому что было это ощущение единства, благодаря которому мы способны достичь реального прогресса

- подытожил премьер.

Напомним

Ранее УНН писал, что Европейский Совет проводит видеоконференцию для обсуждения последних встреч высокого уровня по Украине. ЕС вместе с США стремится к достижению прочного мира, который будет защищать интересы безопасности Украины и Европы.

Алена Уткина

