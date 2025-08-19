Лідери ЄС збираються на обговорення щодо України після саміту у Вашингтоні
Київ • УНН
Європейська Рада проводить відеоконференцію для обговорення останніх зустрічей високого рівня щодо України. ЄС разом зі США прагне досягнення міцного миру, що захищатиме інтереси безпеки України та Європи.
Лідери ЄС сьогодні зустрічаються у форматі відеоконференції, щоб обговорити останні зустрічі високого рівня щодо України, офіційно повідомили у Раді ЄС, пише УНН.
Деталі
"З огляду на останні події щодо України та кілька нещодавніх зустрічей високого рівня, президент Кошта скликав відеоконференцію членів Європейської Ради у вівторок, 19 серпня, о 13:00 CEST (14:00 за Києвом)", - ідеться у порядку денному Ради ЄС.
Зеленський після саміту у Вашингтоні: уже працюємо над гарантіями безпеки, сьогодні координація продовжиться19.08.25, 12:17 • 1278 переглядiв
"Разом зі США ЄС продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - заявив президент Євроради Антоніу Кошта 18 серпня.
США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок19.08.25, 11:28 • 3522 перегляди