10:33 • 1438 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 7184 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 40682 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 40414 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 57314 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 76964 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 57285 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 41710 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 43745 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 117356 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Лідери ЄС збираються на обговорення щодо України після саміту у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Європейська Рада проводить відеоконференцію для обговорення останніх зустрічей високого рівня щодо України. ЄС разом зі США прагне досягнення міцного миру, що захищатиме інтереси безпеки України та Європи.

Лідери ЄС збираються на обговорення щодо України після саміту у Вашингтоні

Лідери ЄС сьогодні зустрічаються у форматі відеоконференції, щоб обговорити останні зустрічі високого рівня щодо України, офіційно повідомили у Раді ЄС, пише УНН.

Деталі

"З огляду на останні події щодо України та кілька нещодавніх зустрічей високого рівня, президент Кошта скликав відеоконференцію членів Європейської Ради у вівторок, 19 серпня, о 13:00 CEST (14:00 за Києвом)", - ідеться у порядку денному Ради ЄС.

Зеленський після саміту у Вашингтоні: уже працюємо над гарантіями безпеки, сьогодні координація продовжиться19.08.25, 12:17 • 1278 переглядiв

"Разом зі США ЄС продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - заявив президент Євроради Антоніу Кошта 18 серпня.

США та Європа розпочинають роботу над гарантіями безпеки для України: обговорення продовжаться у вівторок19.08.25, 11:28 • 3522 перегляди

Юлія Шрамко

