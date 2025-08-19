Лидеры ЕС собираются для обсуждений по Украине после саммита в Вашингтоне
Киев • УНН
Европейский совет проводит видеоконференцию для обсуждения последних встреч высокого уровня по Украине. ЕС вместе с США стремится к достижению прочного мира, который будет защищать интересы безопасности Украины и Европы.
Лидеры ЕС сегодня встречаются в формате видеоконференции, чтобы обсудить последние встречи высокого уровня по Украине, официально сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.
Детали
"Учитывая последние события по Украине и несколько недавних встреч высокого уровня, президент Кошта созвал видеоконференцию членов Европейского Совета во вторник, 19 августа, в 13:00 CEST (14:00 по Киеву)", - говорится в повестке дня Совета ЕС.
"Вместе с США ЕС будет продолжать работать над достижением прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - заявил президент Евросовета Антониу Кошта 18 августа.