10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Лидеры ЕС собираются для обсуждений по Украине после саммита в Вашингтоне

Киев • УНН

 478 просмотра

Европейский совет проводит видеоконференцию для обсуждения последних встреч высокого уровня по Украине. ЕС вместе с США стремится к достижению прочного мира, который будет защищать интересы безопасности Украины и Европы.

Лидеры ЕС собираются для обсуждений по Украине после саммита в Вашингтоне

Лидеры ЕС сегодня встречаются в формате видеоконференции, чтобы обсудить последние встречи высокого уровня по Украине, официально сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Учитывая последние события по Украине и несколько недавних встреч высокого уровня, президент Кошта созвал видеоконференцию членов Европейского Совета во вторник, 19 августа, в 13:00 CEST (14:00 по Киеву)", - говорится в повестке дня Совета ЕС.

Зеленский после саммита в Вашингтоне: уже работаем над гарантиями безопасности, сегодня координация продолжится19.08.25, 12:17 • 1310 просмотров

"Вместе с США ЕС будет продолжать работать над достижением прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - заявил президент Евросовета Антониу Кошта 18 августа.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты
Украина