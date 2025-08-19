США и Европа начинают работу над гарантиями безопасности для Украины: обсуждения продолжатся во вторник

Официальные лица США и Европы, по словам источников, знакомых с ситуацией, немедленно начнут работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина, и обсуждения продолжатся во вторник, 19 августа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Гарантии будут направлены на укрепление вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как ограничение численности войск", заявили источники. Цель - избежать требований россии по ограничению численности вооруженных сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны, пишет издание.

Саммит в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, Зеленским и несколькими европейскими лидерами в понедельник привел к более четкому заявлению администрации США о готовности гарантировать безопасность Украины. Эти переговоры пока что развеяли опасения Украины и Европы по поводу того, что американский лидер взял курс на москву после переговоров с путиным на Аляске, отмечает издание.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в публикации на Truth Social.

Во вторник лидеры Европейского Союза должны быть проинформированы в дистанционном формате о результатах переговоров в Вашингтоне - пишет издание.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою накануне в X сообщила, что "виртуальная встреча лидеров Европейского Совета состоится завтра в 14:00 EET (15:00 по Киеву).

В интервью BBC премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что во вторник состоятся дальнейшие переговоры по гарантиям безопасности для Украины с США.

Теперь мы будем работать с США над этими гарантиями безопасности. Мы дали задание нашим командам. Некоторые из них даже будут завтра (19 августа - ред.), чтобы начать детальную работу над этим - сказал Стармер.

Стармер добавил, что гарантии "успокоят людей в Европе, в Украине, но особенно в Великобритании".

Ранее Зеленский заявил журналистам, что гарантии безопасности для Украины будут формализованы в течение 10 дней. Часть этих гарантий включает закупку американского оружия на сумму 90 миллиардов долларов, сказал он.

Как пишет Bloomberg, пакет гарантий безопасности также будет основан на работе так называемой "коалиции желающих" - европейской группы во главе с Великобританией и Францией, "и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы", о чем сообщили источники. Формат этой группы пока не определен, добавили они.

По словам людей, на встрече в понедельник лидеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий, подобных "статье 5" - отсылка к пункту НАТО о взаимной обороне и формула, изначально предложенная премьер-министром Италии Джорджей Мелони, но предупредили, что их точные детали и роль США должны быть сначала проработаны официальными лицами.