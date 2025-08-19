$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 1588 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13 • 9766 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 11853 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 13600 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 15421 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 17400 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 66697 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 56778 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 71774 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 90524 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
США и Европа начинают работу над гарантиями безопасности для Украины: обсуждения продолжатся во вторник

Киев • УНН

 • 3860 просмотра

США и Европа начинают работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности. Это должно открыть путь к встрече Зеленского и Путина, а также избежать ограничений по численности украинских вооруженных сил.

США и Европа начинают работу над гарантиями безопасности для Украины: обсуждения продолжатся во вторник

Официальные лица США и Европы, по словам источников, знакомых с ситуацией, немедленно начнут работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина, и обсуждения продолжатся во вторник, 19 августа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Гарантии будут направлены на укрепление вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как ограничение численности войск", заявили источники. Цель - избежать требований россии по ограничению численности вооруженных сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны, пишет издание.

Саммит в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, Зеленским и несколькими европейскими лидерами в понедельник привел к более четкому заявлению администрации США о готовности гарантировать безопасность Украины. Эти переговоры пока что развеяли опасения Украины и Европы по поводу того, что американский лидер взял курс на москву после переговоров с путиным на Аляске, отмечает издание.

"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в публикации на Truth Social.

США работают с европейскими и не только союзниками над гарантиями безопасности для Украины - Рубио19.08.25, 10:15 • 4688 просмотров

Во вторник лидеры Европейского Союза должны быть проинформированы в дистанционном формате о результатах переговоров в Вашингтоне

- пишет издание.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою накануне в X сообщила, что "виртуальная встреча лидеров Европейского Совета состоится завтра в 14:00 EET (15:00 по Киеву).

В интервью BBC премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что во вторник состоятся дальнейшие переговоры по гарантиям безопасности для Украины с США.

Теперь мы будем работать с США над этими гарантиями безопасности. Мы дали задание нашим командам. Некоторые из них даже будут завтра (19 августа - ред.), чтобы начать детальную работу над этим

- сказал Стармер.

Стармер добавил, что гарантии "успокоят людей в Европе, в Украине, но особенно в Великобритании".

Ранее Зеленский заявил журналистам, что гарантии безопасности для Украины будут формализованы в течение 10 дней. Часть этих гарантий включает закупку американского оружия на сумму 90 миллиардов долларов, сказал он.

Детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней - ОП19.08.25, 09:18 • 4940 просмотров

Как пишет Bloomberg, пакет гарантий безопасности также будет основан на работе так называемой "коалиции желающих" - европейской группы во главе с Великобританией и Францией, "и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы", о чем сообщили источники. Формат этой группы пока не определен, добавили они.

По словам людей, на встрече в понедельник лидеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий, подобных "статье 5" - отсылка к пункту НАТО о взаимной обороне и формула, изначально предложенная премьер-министром Италии Джорджей Мелони, но предупредили, что их точные детали и роль США должны быть сначала проработаны официальными лицами.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира