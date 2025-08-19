США работают с европейскими и не только союзниками над гарантиями безопасности для Украины - Рубио
Киев • УНН
Соединенные Штаты вместе с союзниками создают гарантии безопасности для Украины, которые будут реализованы после мирного соглашения. Это позволит Украине чувствовать себя в безопасности в будущем.
Соединенные Штаты работают над созданием гарантий безопасности для Украины с союзниками - европейскими и не только. После мирного соглашения Украина должна чувствовать себя в безопасности в будущем. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, передает УНН.
Подробности
"Любая суверенная страна мира имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами. Это касается не только НАТО. У нас есть такие союзы с Южной Кореей. У нас есть такие союзы с Японией. Другие страны имеют такие союзы друг с другом. И поэтому я думаю, что все признают – включая, кстати, впервые российскую сторону под давлением или предложением президента Трампа – что на самом деле Украина после конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.
Он добавил, что Украина должна чувствовать себя в безопасности в будущем.
И мы будем работать с нашими европейскими союзниками, и, кстати, с неевропейскими странами над созданием такой гарантии безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас. Мы будем продолжать работать над этим. И это то, что должно быть реализовано после мирного соглашения, чтобы Украина могла чувствовать себя в безопасности в будущем. И мы координируем это прямо сейчас. Мы участвуем в координации. Да, есть ряд стран, которые готовы сделать шаг вперед и предоставить Украине гарантии безопасности
Он напомнил позицию украинской стороны, что самая сильная гарантия безопасности, которую украинцы могут предложить для своего будущего, - это иметь сильную армию, которая движется вперед.
Это другая динамика, которая изменилась. Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и передачи его Украине. Это еще одно большое изменение по сравнению с тем, как к этой войне подходили лишь некоторые - например, во времена администрации Байдена
Дополнение
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО.
Дональд Трамп отмечал, что Украине будет обеспечена защита, подобная защите стран НАТО.
Справка
5 статья Устава НАТО является основным принципом коллективной обороны Альянса. Согласно ей, нападение на одного или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.