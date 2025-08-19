США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо

$41.260.08
05:19 • 8682 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 28451 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 49080 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 33756 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 28894 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 36356 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 88965 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50502 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 85511 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48403 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 21315 перегляди
І нехай весь світ зачекає: Трамп зателефонував путіну під час переговорів у Білому домі - Axios18 серпня, 21:50 • 12063 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 31243 перегляди
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон02:36 • 6858 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 11764 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 1320 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 4464 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 88965 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 85511 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 125467 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Вашингтон
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 6126 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 20292 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 79876 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 71100 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 103670 перегляди
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
«Калібр» (сімейство ракет)

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Сполучені Штати разом із союзниками створюють гарантії безпеки для України, які будуть реалізовані після мирної угоди. Це дозволить Україні почуватися в безпеці в майбутньому.

США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо

Сполучені Штати працюють над створенням гарантій безпеки для України з союзниками - європейськими й не тільки. Після мирної угоди Україна має відчувати себе у безпеці у майбутньому. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

"Будь-яка суверенна країна світу має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами. Це стосується не лише НАТО. У нас є такі союзи з Південною Кореєю. У нас є такі союзи з Японією. Інші країни мають такі союзи одна з одною. І тому я думаю, що всі визнають – включаючи, до речі, вперше російську сторону під тиском чи пропозицією президента Трампа – що насправді Україна після конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.

Він додав, що Україна має відчувати себе у безпеці у майбутньому.

І ми працюватимемо з нашими європейськими союзниками, і, до речі, з неєвропейськими країнами над створенням такої гарантії безпеки. Ми працюємо над цим просто зараз. Ми продовжуватимемо працювати над цим. І це те, що має бути реалізовано після мирної угоди, щоб Україна могла відчувати себе у безпеці у майбутньому. І ми координуємо це прямо зараз. Ми беремо участь у координації. Так, є низка країн, які готові зробити крок вперед і надати Україні гарантії безпеки

- розповів Рубіо.

Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України19.08.25, 08:19 • 8696 переглядiв

Він нагадав позицію української сторони, що найсильніша гарантія безпеки, яку українці можуть запропонувати для свого майбутнього, - це мати сильну армію, яка рухається вперед.

Це інша динаміка, яка змінилася. Ми більше не даємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні гроші. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та передачі її Україні. Це ще одна велика зміна порівняно з тим, як до цієї війни підходили лише деякі - наприклад, за часів адміністрації Байдена

- зазначив Рубіо.

Деталі гарантій безпеки для України будуть опрацьовані впродовж 10 днів - ОП19.08.25, 09:18 • 1636 переглядiв

Доповнення

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО.   

Дональд Трамп зазначав, що Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО.

Довідково

5 стаття Статуту НАТО  є основним принципом колективної оборони Альянсу. Згідно із нею, напад на одного або кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх.

Анна Мурашко

