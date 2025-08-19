США працюють з європейськими і не тільки союзниками над гарантіями безпеки для України - Рубіо

Сполучені Штати працюють над створенням гарантій безпеки для України з союзниками - європейськими й не тільки. Після мирної угоди Україна має відчувати себе у безпеці у майбутньому. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

"Будь-яка суверенна країна світу має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами. Це стосується не лише НАТО. У нас є такі союзи з Південною Кореєю. У нас є такі союзи з Японією. Інші країни мають такі союзи одна з одною. І тому я думаю, що всі визнають – включаючи, до речі, вперше російську сторону під тиском чи пропозицією президента Трампа – що насправді Україна після конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.

Він додав, що Україна має відчувати себе у безпеці у майбутньому.

І ми працюватимемо з нашими європейськими союзниками, і, до речі, з неєвропейськими країнами над створенням такої гарантії безпеки. Ми працюємо над цим просто зараз. Ми продовжуватимемо працювати над цим. І це те, що має бути реалізовано після мирної угоди, щоб Україна могла відчувати себе у безпеці у майбутньому. І ми координуємо це прямо зараз. Ми беремо участь у координації. Так, є низка країн, які готові зробити крок вперед і надати Україні гарантії безпеки - розповів Рубіо.

Він нагадав позицію української сторони, що найсильніша гарантія безпеки, яку українці можуть запропонувати для свого майбутнього, - це мати сильну армію, яка рухається вперед.

Це інша динаміка, яка змінилася. Ми більше не даємо Україні зброю. Ми більше не даємо Україні гроші. Тепер ми продаємо їм зброю, а європейські країни платять за неї через НАТО. Вони використовують НАТО для купівлі зброї та передачі її Україні. Це ще одна велика зміна порівняно з тим, як до цієї війни підходили лише деякі - наприклад, за часів адміністрації Байдена - зазначив Рубіо.

Доповнення

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО.

Дональд Трамп зазначав, що Україні буде забезпечений захист, подібний до захисту країн НАТО.

Довідково

5 стаття Статуту НАТО є основним принципом колективної оборони Альянсу. Згідно із нею, напад на одного або кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх.