Деталі гарантій безпеки для України будуть опрацьовані впродовж 10 днів - ОП

Під час зустрічі з європейськими лідерами за участю Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа йшлося про конкретні гарантії безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до коаліції охочих. Є певні проєкти й відповідні команди над ними працюватимуть. Усе має бути формалізовано впродовж 10 днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Зеленський наголосив, що однією з головних тем обговорення з Трампом були гарантії безпеки.

Президент акцентував, що безпека України залежить від усіх присутніх лідерів. Він відзначив сильний сигнал США про готовність взяти участь у гарантуванні безпеки й важливість продемонстрованої підтримки з боку Європи. "Адже Україна, зокрема, розглядає вступ до ЄС як частину гарантій безпеки", - повідомили в ОП.

Окремо йшлося про роботу коаліції охочих і конкретні гарантії безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до неї. Під час зустрічі лідери розпочали предметне обговорення деталей щодо гарантій безпеки. Як результат - уже є певні проєкти, і тепер відповідні команди інтенсивно над ними працюватимуть. Усе має бути формалізовано впродовж десяти днів - інформує ОП.

Зеленський наголосив, що для України дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна захистити гарантіями безпеки наших партнерів.

Серед інших важливих тем - звільнення полонених і повернення викрадених росією дітей. Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до цього питання та лист, який вона передала володимиру путіну. Президенти України та Сполучених Штатів домовилися працювати над підготовкою обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

Учасники обговорили важливість проведення зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Усі партнери погодилися, що тільки так можна розв’язати найбільш чутливі питання.

За словами президента США, під час зустрічі на Алясці володимир путін погодився прийняти гарантії безпеки для України. "Я оптимістично налаштований щодо того, що разом ми зможемо досягти угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України", – зазначив Трамп.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Зеленському за його лідерство й Дональду Трампу - за особисті зусилля. Рютте наголосив на тому, що важливо зупинити вбивства та удари по українській інфраструктурі. "Зробімо максимум, що ми можемо зараз. Я впевнений, що відсьогодні ми прийдемо до закінчення цього якнайшвидше", – наголосив він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила готовність учасників працювати над гарантіями безпеки для України. "І також я рада, що ви згадали про тисячі викрадених дітей. Як мама й бабуся я знаю, як важливо, щоб кожна дитина повернулася додому", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що перед подальшими переговорами важливим кроком є припинення вогню для роботи над мирною угодою. "Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож працюймо над цим. І давайте тиснути на росію. Бо від того, як ми це робитимемо, залежить припинення вогню й серйозність переговорів", – сказав Мерц.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні акцентувала, що досягти миру та гарантувати справедливість можна лише в єдності. "Ми говоритимемо про гарантії безпеки: як забезпечити, що це не повториться. Ми почнемо обговорення з пропозиції про модель за прикладом п’ятої статті НАТО", – сказала Мелоні.

Президент Франції Еммануель Макрон також наголосив, що припинення вогню необхідне для того, щоб зупинити вбивства. Ще однією необхідністю він назвав гарантії безпеки.

Окрім того, як вказано, під час зустрічі обговорили відбудову та відновлення України. Зеленський зазначив: це велика можливість для майбутніх інвестицій, яка водночас є елементом шляху до миру.