Детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней - ОП

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 3796 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 23718 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 45117 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 30284 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 26018 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 34884 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84476 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50099 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 81975 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48276 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.2м/с
61%
751мм
Популярные новости
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 11839 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 17676 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 7372 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 26889 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 6378 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84496 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 81991 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 122058 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 138971 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 137391 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 912 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 17780 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 77729 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 69090 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 101680 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Гривна
Евро
Доллар США

Детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней - ОП

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президенты Украины и США обсудили гарантии безопасности, а также обмен пленными. Более 30 стран предоставят конкретные гарантии безопасности Украине.

Детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней - ОП

Во время встречи с европейскими лидерами с участием Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа речь шла о конкретных гарантиях безопасности, которые готова предоставить каждая из более чем 30 стран, входящих в коалицию желающих. Есть определенные проекты и соответствующие команды будут над ними работать. Все должно быть формализовано в течение 10 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский подчеркнул, что одной из главных тем обсуждения с Трампом были гарантии безопасности.

Президент акцентировал, что безопасность Украины зависит от всех присутствующих лидеров. Он отметил сильный сигнал США о готовности принять участие в гарантировании безопасности и важность продемонстрированной поддержки со стороны Европы. "Ведь Украина, в частности, рассматривает вступление в ЕС как часть гарантий безопасности", - сообщили в ОП.

Отдельно речь шла о работе коалиции желающих и конкретных гарантиях безопасности, которые готова предоставить каждая из более чем 30 стран, входящих в нее. Во время встречи лидеры начали предметное обсуждение деталей относительно гарантий безопасности. Как результат - уже есть определенные проекты, и теперь соответствующие команды интенсивно будут над ними работать. Все должно быть формализовано в течение десяти дней

- информирует ОП.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы это была не пауза в боях, а реальный мир, который можно защитить гарантиями безопасности наших партнеров.

Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины19.08.25, 08:19 • 3820 просмотров

Среди других важных тем - освобождение пленных и возвращение похищенных россией детей. Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к этому вопросу и письмо, которое она передала владимиру путину. Президенты Украины и Соединенных Штатов договорились работать над подготовкой обмена пленными в формате "всех на всех".

Участники обсудили важность проведения встречи с российской стороной на уровне лидеров. Все партнеры согласились, что только так можно решить наиболее чувствительные вопросы.

По словам президента США, во время встречи на Аляске владимир путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. "Я оптимистично настроен относительно того, что вместе мы сможем достичь соглашения, которое сдержит любую будущую агрессию против Украины", - отметил Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Зеленского за его лидерство и Дональда Трампа - за личные усилия. Рютте подчеркнул, что важно остановить убийства и удары по украинской инфраструктуре. "Сделаем максимум, что мы можем сейчас. Я уверен, что с сегодняшнего дня мы придем к окончанию этого как можно скорее", - подчеркнул он.

По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины18.08.25, 22:37 • 3114 просмотров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила готовность участников работать над гарантиями безопасности для Украины. "И также я рада, что вы упомянули о тысячах похищенных детей. Как мама и бабушка я знаю, как важно, чтобы каждый ребенок вернулся домой", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что перед дальнейшими переговорами важным шагом является прекращение огня для работы над мирным соглашением. "Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим. И давайте давить на россию. Потому что от того, как мы это будем делать, зависит прекращение огня и серьезность переговоров", - сказал Мерц.

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме19.08.25, 02:52 • 3498 просмотров

Глава правительства Италии Джорджа Мелони акцентировала, что достичь мира и гарантировать справедливость можно только в единстве. "Мы будем говорить о гарантиях безопасности: как обеспечить, что это не повторится. Мы начнем обсуждение с предложения о модели по примеру пятой статьи НАТО", - сказала Мелони.

Президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнул, что прекращение огня необходимо для того, чтобы остановить убийства. Еще одной необходимостью он назвал гарантии безопасности.

Президент Франции назвал одну из гарантий безопасности в Украине и Европе18.08.25, 22:50 • 3120 просмотров

Кроме того, как указано, во время встречи обсудили восстановление и возрождение Украины. Зеленский отметил: это большая возможность для будущих инвестиций, которая одновременно является элементом пути к миру.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Европейская комиссия
НАТО
Ирак
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Токмак
Борис Писториус
Соломенский район
Голосеевский район
Печерский район
Тоскана
Виталий Кличко
Франция
Швеция
Италия
Биньямин Нетаньяху
Йенс Столтенберг
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Будапешт
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша