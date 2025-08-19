Детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение 10 дней - ОП

Во время встречи с европейскими лидерами с участием Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа речь шла о конкретных гарантиях безопасности, которые готова предоставить каждая из более чем 30 стран, входящих в коалицию желающих. Есть определенные проекты и соответствующие команды будут над ними работать. Все должно быть формализовано в течение 10 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский подчеркнул, что одной из главных тем обсуждения с Трампом были гарантии безопасности.

Президент акцентировал, что безопасность Украины зависит от всех присутствующих лидеров. Он отметил сильный сигнал США о готовности принять участие в гарантировании безопасности и важность продемонстрированной поддержки со стороны Европы. "Ведь Украина, в частности, рассматривает вступление в ЕС как часть гарантий безопасности", - сообщили в ОП.

Отдельно речь шла о работе коалиции желающих и конкретных гарантиях безопасности, которые готова предоставить каждая из более чем 30 стран, входящих в нее. Во время встречи лидеры начали предметное обсуждение деталей относительно гарантий безопасности. Как результат - уже есть определенные проекты, и теперь соответствующие команды интенсивно будут над ними работать. Все должно быть формализовано в течение десяти дней - информирует ОП.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы это была не пауза в боях, а реальный мир, который можно защитить гарантиями безопасности наших партнеров.

Среди других важных тем - освобождение пленных и возвращение похищенных россией детей. Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за внимание к этому вопросу и письмо, которое она передала владимиру путину. Президенты Украины и Соединенных Штатов договорились работать над подготовкой обмена пленными в формате "всех на всех".

Участники обсудили важность проведения встречи с российской стороной на уровне лидеров. Все партнеры согласились, что только так можно решить наиболее чувствительные вопросы.

По словам президента США, во время встречи на Аляске владимир путин согласился принять гарантии безопасности для Украины. "Я оптимистично настроен относительно того, что вместе мы сможем достичь соглашения, которое сдержит любую будущую агрессию против Украины", - отметил Трамп.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Зеленского за его лидерство и Дональда Трампа - за личные усилия. Рютте подчеркнул, что важно остановить убийства и удары по украинской инфраструктуре. "Сделаем максимум, что мы можем сейчас. Я уверен, что с сегодняшнего дня мы придем к окончанию этого как можно скорее", - подчеркнул он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила готовность участников работать над гарантиями безопасности для Украины. "И также я рада, что вы упомянули о тысячах похищенных детей. Как мама и бабушка я знаю, как важно, чтобы каждый ребенок вернулся домой", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что перед дальнейшими переговорами важным шагом является прекращение огня для работы над мирным соглашением. "Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим. И давайте давить на россию. Потому что от того, как мы это будем делать, зависит прекращение огня и серьезность переговоров", - сказал Мерц.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони акцентировала, что достичь мира и гарантировать справедливость можно только в единстве. "Мы будем говорить о гарантиях безопасности: как обеспечить, что это не повторится. Мы начнем обсуждение с предложения о модели по примеру пятой статьи НАТО", - сказала Мелони.

Президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнул, что прекращение огня необходимо для того, чтобы остановить убийства. Еще одной необходимостью он назвал гарантии безопасности.

Кроме того, как указано, во время встречи обсудили восстановление и возрождение Украины. Зеленский отметил: это большая возможность для будущих инвестиций, которая одновременно является элементом пути к миру.