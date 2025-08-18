По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Это обсуждалось в Вашингтоне во время встречи с президентом США и лидерами ЕС.
Мы работаем над гарантиями безопасности. Статья 5 (НАТО - ред.) говорит о гарантиях безопасности
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет в НАТО, однако будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "очень хорошую защиту"
Справочно
Пятая статья Устава НАТО является основным принципом коллективной обороны Альянса. Согласно ей, нападение на одного или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.