По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 10511 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 12683 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 11280 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 22286 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 61421 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 42665 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 63270 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 43703 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 123117 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 107690 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.5м/с
63%
750мм
Популярные новости
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 101201 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 103359 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 41792 просмотра
Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждатьPhoto18 августа, 13:13 • 6956 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 35826 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 61407 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 63262 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 103658 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 123478 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 123110 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video17:45 • 3716 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 71626 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 63698 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 96635 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 82534 просмотра
Актуальное
Гривна
Truth Social
Старлинк
Готовность 2030
Перевооружение Европы

По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Это обсуждалось в Вашингтоне во время встречи с президентом США и лидерами ЕС.

По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Об этом она сказала во время встречи с президентом США и лидерами ЕС в Вашингтоне, передает УНН.

Мы работаем над гарантиями безопасности. Статья 5 (НАТО - ред.) говорит о гарантиях безопасности

- заявила Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет в НАТО, однако будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "очень хорошую защиту"

Справочно

Пятая статья Устава НАТО является основным принципом коллективной обороны Альянса. Согласно ей, нападение на одного или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
НАТО
Вашингтон
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина