Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не буде в НАТО, проте матиме "гарні безпекові гарантії" і "дуже гарний захист". Про це Трамп сказав під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.

Ми завжди говорили, що ніколи Україну не візьмуть до НАТО. Ми цього не обговорювали, я не знаю, чи будемо ми це обговорювати сьогодні, однак ми надамо їм гарні безпекові гарантії. Дуже гарний захист