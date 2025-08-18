Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна не стане членом НАТО. Натомість країна отримає "гарні безпекові гарантії" та "дуже гарний захист".
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не буде в НАТО, проте матиме "гарні безпекові гарантії" і "дуже гарний захист". Про це Трамп сказав під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.
Деталі
Ми завжди говорили, що ніколи Україну не візьмуть до НАТО. Ми цього не обговорювали, я не знаю, чи будемо ми це обговорювати сьогодні, однак ми надамо їм гарні безпекові гарантії. Дуже гарний захист
Нагадаємо
Європейські лідери заявили, що росія не може мати права вето на шлях України до ЄС та НАТО.
Також УНН писав, що США та європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО, але не від імені Альянсу.