09:52 • 4704 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 11880 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 23255 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 141176 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 150547 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 108311 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 99929 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 86317 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 126864 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 238446 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Європейські лідери: жодних обмежень на ЗСУ та їх співпрацю і жодного права рф вето на шлях України до ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Європейські лідери заявили, що росія не може мати права вето на шлях України до ЄС та НАТО. Вони також наголосили на відсутності обмежень для Збройних сил України та її співпраці з третіми країнами.

Європейські лідери: жодних обмежень на ЗСУ та їх співпрацю і жодного права рф вето на шлях України до ЄС і НАТО

росія не може мати права накладати вето на шлях України до ЄС та НАТО, а Збройні сили України та її співпраця з третіми країнами не мають бути обмеженими, ідеться у спільній заяві європейських лідерів, пише УНН.

Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.

- ідеться у заяві лідерів Європи.

Таку заяву вони зробили за підсумками переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом про результати його саміту з главою кремля володимиром путіним.

Це заява Президента фон дер Ляєн, Президента Макрона, Прем'єр-міністра Мелоні, Канцлера Мерца, Прем'єр-міністра Стармера, Президента Стубба, Прем'єр-міністра Туска, Президента Кошти.

Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки16.08.25, 12:52 • 4726 переглядiв

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що путін називав припинення Заходом поставок зброї Україні необхідною умовою для підписання припинення вогню. Також вимогами росії до України називали вимогу ніколи не вступати в НАТО, скоротити військові зв'язки з альянсом і стати нейтральною державою з обмеженою армією.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Антоніу Кошта
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
НАТО
Збройні сили України
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Олаф Шольц
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна