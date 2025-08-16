Європейські лідери: жодних обмежень на ЗСУ та їх співпрацю і жодного права рф вето на шлях України до ЄС і НАТО

росія не може мати права накладати вето на шлях України до ЄС та НАТО, а Збройні сили України та її співпраця з третіми країнами не мають бути обмеженими, ідеться у спільній заяві європейських лідерів, пише УНН.

Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.

- ідеться у заяві лідерів Європи.

Таку заяву вони зробили за підсумками переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом про результати його саміту з главою кремля володимиром путіним.

Це заява Президента фон дер Ляєн, Президента Макрона, Прем'єр-міністра Мелоні, Канцлера Мерца, Прем'єр-міністра Стармера, Президента Стубба, Прем'єр-міністра Туска, Президента Кошти.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що путін називав припинення Заходом поставок зброї Україні необхідною умовою для підписання припинення вогню. Також вимогами росії до України називали вимогу ніколи не вступати в НАТО, скоротити військові зв'язки з альянсом і стати нейтральною державою з обмеженою армією.