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путін на переговорах із Трампом вимагатиме від України ніколи не вступати в НАТО - Bloomberg

путін на переговорах із Трампом вимагатиме від України ніколи не вступати в НАТО - Bloomberg

Київ • УНН

 • 31191 перегляди

росія вимагатиме від України відмови від НАТО та скорочення військових зв'язків з альянсом на переговорах з Трампом. москва також наполягатиме на збереженні контролю над окупованими територіями.

росія вимагатиме від України скоротити свої військові зв'язки з альянсом НАТО і стати нейтральною державою з обмеженою армією під час будь-яких переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Джерела Bloomberg повідомляють, що російський диктатор володимир путін має намір домогтися своєї мети, щоб Київ ніколи не вступав до Організації Північноатлантичного договору і щоб на його військовий потенціал було накладено обмеження.

Позиція кремля полягає в тому, що, хоча окремі члени НАТО можуть і надалі постачати зброю Україні в рамках двосторонніх угод про безпеку, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти росії або для захоплення територій, сказав один із людей, обізнаних із підготовкою москви до можливих переговорів.

Позиція путіна, як зазначається, йде врозріз із заявленим Трампом бажанням якомога швидше припинити війну і може бути спрямована на те, щоб дати москві "свободу дій" на переговорах.

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Джерело Bloomberg також повідомляє, що Україна і росія проводять переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від атак.

Українські чиновники, знайомі з перебігом переговорів, кажуть, що єдині переговори між Києвом і москвою наразі обмежуються обміном полоненими і поверненням депортованих дітей.

Російські умови також включають збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% території України, що окопувала рф, включно з анексованим Кримом, хоча москва відкрита до обміну територіями, сказали деякі співрозмовники.

Доповнення

Минулого тижня Трамп заявив, що зустріч із путіним готується, хоча прессекретар кремля дмитро пєсков сказав у понеділок, що ніякої предметної підготовки до переговорів поки не було.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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