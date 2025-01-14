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У Європі зріс оптимізм, що Трамп може не змусити Україну до передчасних переговорів з рф - Bloomberg

У Європі зріс оптимізм, що Трамп може не змусити Україну до передчасних переговорів з рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 30870 перегляди

Європейські союзники України провели приватні переговори з командою Трампа щодо підтримки України. Чиновники висловили обережний оптимізм, що нова адміністрація США не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з росією.

Європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що новообраний президент США Дональд Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з росією. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

За словами європейських чиновників, знайомих з цим питанням, які відмовилися назвати своє ім'я, оскільки переговори проходили за зачиненими дверима, це визнання відбулося після низки приватних переговорів з членами команди Трампа, під час яких трансатлантичні партнери наголошували на необхідності продовження підтримки України.

За їхніми словами, цей обмін думками відкриває перспективу того, що нова адміністрація може допомогти виснаженій війною Україні повернутися на сильні позиції ще до того, як відбудуться будь-які переговори.

Трамп готовий "якнайшвидше" зустрітися з путіним після інавгурації : що відомо про переговори14.01.25, 07:11 • 27684 перегляди

Але ті, хто проводив приватні переговори, застерігають, що вони не знають, що робитиме новий президент.

За словами європейців, чиновники Трампа сприйняли два аргументи що новий лідер США ризикуватиме приниженням, яке можна порівняти з хаотичним виведенням військ президентом Джо Байденом з Афганістану, якщо він припинить допомогу Україні; і по-друге, якщо дозволити росії перемогти, це буде тільки поштовхом Китаю до більш агресивних кроків.

За тиждень до приведення до присяги 47-го президента все ще незрозуміло, як Трамп поводитиметься з російською війною. За словами європейських та українських посадовців, у команді Трампа є кілька ідей, але немає жодного плану для України, який можна було б втілити в життя після інавгурації 20 січня.

Але ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях, де чиновники розігрували найгірші сценарії, якщо Трамп виконає свою обіцянку швидко закінчити війну - і, можливо, укладе угоду, яка поставить Київ на узбіччя і підтримає російського президента володимира путіна

- пише Bloomberg.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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afhanistanАфганістан
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