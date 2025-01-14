В Европе вырос оптимизм, что Трамп может не вынудить Украину к преждевременным переговорам с рф - Bloomberg

Европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм относительно того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет заставлять Киев к преждевременным переговорам с россией. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, которые отказались назвать свое имя, поскольку переговоры проходили за закрытыми дверями, это признание произошло после ряда частных переговоров с членами команды Трампа, во время которых трансатлантические партнеры подчеркивали необходимость продолжения поддержки Украины.

По их словам, этот обмен мнениями открывает перспективу того, что новая администрация может помочь истощенной войной Украине вернуться на сильные позиции еще до того, как состоятся какие-либо переговоры.

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Но те, кто проводил частные переговоры, предостерегают, что они не знают, что будет делать новый президент.

По словам европейцев, чиновники Трампа восприняли два аргумента что новый лидер США будет рисковать унижением, сравнимым с хаотичным выводом войск президентом Джо Байденом из Афганистана, если он прекратит помощь Украине; и во-вторых, если позволить России победить, это будет только толчком Китая к более агрессивным шагам.

За неделю до приведения к присяге 47-го президента все еще непонятно, как Трамп будет вести себя с российской войной. По словам европейских и украинских чиновников, в команде Трампа есть несколько идей, но нет ни одного плана для Украины, который можно было бы воплотить в жизнь после инаугурации 20 января.

Но эти разговоры вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах, где чиновники разыгрывали худшие сценарии, если Трамп выполнит свое обещание быстро закончить войну - и, возможно, заключит сделку, которая поставит Киев на обочину и поддержит российского президента Владимира Путина - пишет Bloomberg.

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