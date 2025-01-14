Трамп готов "как можно быстрее" встретиться с путиным после инаугурации: что известно о переговорах
Киев • УНН
Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с путиным сразу после вступления в должность.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре после инаугурации планирует встретиться с путиным. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Эта встреча может стать первой между лидерами двух стран после начала полномасштабной войны террористической страны против Украины, которая длится с февраля 2022 года.
Хотя точные даты переговоров не были объявлены, Трамп намекнул на скорость их организации после вступления в должность. Будущий советник по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолц также предположил, что первым шагом может стать телефонный разговор между двумя лидерами.
Война в Украине остается центральной темой международной политики, обостряя отношения между страной-агрессором и Западом до уровня, невиданного со времен холодной войны. Конфликт вызвал значительные человеческие потери, масштабную миграцию и серьезный раскол в мировой геополитике.
Напомним
Ранее Швейцария заявила о готовности организовать переговоры между Трампом и путиным по войне в Украине. МИД страны ждет соответствующий запрос от сторон для предоставления платформы диалога.
Швейцария готова предоставить платформу для встречи Трампа с путиным12.01.25, 08:31 • 30903 просмотра