Швейцария готова предоставить платформу для встречи Трампа с путиным

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 130515 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 187910 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 172594 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 206863 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 127577 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 116780 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 109621 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 92983 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107837 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121422 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе вместо жилья для пострадавших устанавливают 50-метровый монумент

В Мариуполе вместо жилья для пострадавших устанавливают 50-метровый монумент

 • 40483 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

 • 47536 просмотра
Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

 • 41645 просмотра
рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

 • 37402 просмотра
Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

03:07 • 22497 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 130507 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 187901 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 116069 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 206854 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 130236 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Возле станции "Академик Вернадский" уже родились около тысячи пингвинят

Возле станции "Академик Вернадский" уже родились около тысячи пингвинят

06:59 • 2934 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 103450 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 115422 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 122971 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 130090 просмотра
Актуальное
Швейцария готова предоставить платформу для встречи Трампа с путиным

Швейцария готова предоставить платформу для встречи Трампа с путиным

Киев  •  УНН

 • 5679 просмотра

Read in English

Швейцария заявила о готовности организовать переговоры между Трампом и путиным по войне в Украине. МИД страны ждет соответствующий запрос от сторон для предоставления платформы диалога.

Швейцария заявила о готовности организовать встречу между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и путиным, если стороны решат провести переговоры по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Le Temps, передает УНН.

Детали  

Со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии, швейцарская сторона подчеркнула, что не будет проявлять инициативу самостоятельно, однако готова предоставить платформу для диалога в случае соответствующего запроса. Представители страны напомнили, что Швейцария неоднократно подтверждала свою готовность способствовать мирным процессам между сторонами конфликта. 

Страна рассматривается как одна из потенциальных локаций для таких переговоров, однако окончательное решение будет зависеть от договоренностей между США и террористической страной.

Напомним

Трамп уже выражал заинтересованность в проведении такой встречи, а российская сторона заявила об открытости к контактам. Кроме того, летом 2024 года в Швейцарии уже состоялся первый "саммит мира" по вопросам Украины. Страна-агрессор не была приглашена, хотя сама москва заявляла, что не планировала участвовать в мероприятии даже при условии получения приглашения.

Трамп заявил о готовности путина к встрече с ним и обсуждению войны в Украине22.12.24, 20:51 • 50447 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
shveitsariyaШвейцария
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы