Швейцария готова предоставить платформу для встречи Трампа с путиным
Киев • УНН
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры между Трампом и путиным по войне в Украине. МИД страны ждет соответствующий запрос от сторон для предоставления платформы диалога.
Швейцария заявила о готовности организовать встречу между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и путиным, если стороны решат провести переговоры по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Le Temps, передает УНН.
Детали
Со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии, швейцарская сторона подчеркнула, что не будет проявлять инициативу самостоятельно, однако готова предоставить платформу для диалога в случае соответствующего запроса. Представители страны напомнили, что Швейцария неоднократно подтверждала свою готовность способствовать мирным процессам между сторонами конфликта.
Страна рассматривается как одна из потенциальных локаций для таких переговоров, однако окончательное решение будет зависеть от договоренностей между США и террористической страной.
Напомним
Трамп уже выражал заинтересованность в проведении такой встречи, а российская сторона заявила об открытости к контактам. Кроме того, летом 2024 года в Швейцарии уже состоялся первый "саммит мира" по вопросам Украины. Страна-агрессор не была приглашена, хотя сама москва заявляла, что не планировала участвовать в мероприятии даже при условии получения приглашения.
Трамп заявил о готовности путина к встрече с ним и обсуждению войны в Украине22.12.24, 20:51 • 50447 просмотров