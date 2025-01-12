Швейцарія готова надати платформу для зустрічі Трампа з путіним

Швейцарія заявила про готовність організувати зустріч між новообраним президентом США Дональдом Трампом і путіним, якщо сторони вирішать провести переговори щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Le Temps, передає УНН.

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З посиланням на Міністерство закордонних справ Швейцарії, швейцарська сторона підкреслила, що не буде проявляти ініціативу самостійно, однак готова надати платформу для діалогу у разі відповідного запиту. Представники країни нагадали, що Швейцарія неодноразово підтверджувала свою готовність сприяти мирним процесам між сторонами конфлікту.

Країна розглядається як одна з потенційних локацій для таких переговорів, однак остаточне рішення залежатиме від домовленостей між США і терористичною країною.

Нагадаємо

Трамп уже висловлював зацікавленість у проведенні такої зустрічі, а російська сторона заявила про відкритість до контактів. Крім того, влітку 2024 року в Швейцарії уже відбувся перший "саміт миру" з питань України. Країна-агресор не була запрошена, хоча сама москва заявляла, що не планувала брати участь у заході навіть за умови отримання запрошення.

Трамп заявив про готовність путіна до зустрічі з ним та обговорення війни в Україні