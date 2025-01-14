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Трамп готовий "якнайшвидше" зустрітися з путіним після інавгурації : що відомо про переговори

Трамп готовий "якнайшвидше" зустрітися з путіним після інавгурації : що відомо про переговори

Київ • УНН

 • 27684 перегляди

Новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з путіним одразу після вступу на посаду.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром після інавгурації планує зустрітися з путіним. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ця зустріч може стати першою між лідерами двох країн після початку повномасштабної війни терористичної країни проти України, яка триває з лютого 2022 року.

Хоча точні дати переговорів не були оголошені, Трамп натякнув на швидкість їх організації після вступу на посаду. Майбутній радник з національної безпеки конгресмен Майк Уолц також припустив, що першим кроком може стати телефонна розмова між двома лідерами.

Війна в Україні залишається центральною темою міжнародної політики, загострюючи відносини між країною-агресором та Заходом до рівня, небаченого з часів холодної війни. Конфлікт спричинив значні людські втрати, масштабну міграцію та серйозний розкол у світовій геополітиці.

Нагадаємо

Раніше Швейцарія заявила про готовність організувати переговори між Трампом і путіним щодо війни в Україні. МЗС країни чекає на відповідний запит від сторін для надання платформи діалогу.

Швейцарія готова надати платформу для зустрічі Трампа з путіним12.01.25, 08:31 • 31784 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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donald-trampДональд Трамп
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