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Актуальное
путин на переговорах с Трампом будет требовать от Украины никогда не вступать в НАТО - Bloomberg

путин на переговорах с Трампом будет требовать от Украины никогда не вступать в НАТО - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 1994 просмотра

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Россия будет требовать от Украины отказа от НАТО и сокращения военных связей с альянсом на переговорах с Трампом. москва также будет настаивать на сохранении контроля над оккупированными территориями.

россия будет требовать от Украины сократить свои военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией во время любых переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Источники Bloomberg сообщают, что российский диктатор владимир путин намерен добиться своей цели, чтобы Киев никогда не вступал в Организацию Североатлантического договора и чтобы на его военный потенциал были наложены ограничения.

Позиция кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут и в дальнейшем поставлять оружие Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против россии или для захвата территорий, сказал один из людей, знакомых с подготовкой москвы к возможным переговорам.

Позиция путина, как отмечается, идет вразрез с заявленным Трампом желанием как можно скорее прекратить войну и может быть направлена на то, чтобы дать москве "свободу действий" на переговорах.

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Источник Bloomberg также сообщает, что Украина и россия проводят переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от атак.

Украинские чиновники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что единственные переговоры между Киевом и москвой пока ограничиваются обменом пленными и возвращением депортированных детей.

Российские условия также включают сохранение по крайней мере фактического контроля над почти 20% территории Украины, которую окопала рф, включая аннексированный Крым, хотя москва открыта к обмену территориями, сказали некоторые собеседники.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп заявил, что встреча с путиным готовится, хотя пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал в понедельник, что никакой предметной подготовки к переговорам пока не было.

В Европе вырос оптимизм, что Трамп может не вынудить Украину к преждевременным переговорам с рф - Bloomberg14.01.25, 15:09 • 27398 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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