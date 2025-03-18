путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

російський диктатор володимир путін вимагає призупинки всіх поставок зброї в Україну на період припинення вогню, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Обидва лідери збираються поговорити телефоном у вівторок про припинення війни в Україні, головною метою якого є 30-денне припинення вогню, яке Київ уже заявив, що готовий прийняти.



"Російський лідер, який зустрічався з представником Трампа минулого тижня, зробив припинення поставок зброї необхідною умовою для підписання перемир’я", сказав високопоставлений європейський чиновник і троє людей у ​​москві, знайомих із позицією росії.

Речник кремля дмитро пєсков не відразу відповів на запит про коментар. Рада національної безпеки Білого дому не відповіла на запит про коментарі.

"Хоча росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, мінімальна мета полягає в тому, щоб допомога США припинилася", заявили двоє людей у ​​москві, які знають думку кремля.

Високопоставлений європейський чиновник додав, що "Європа вкрай неохоча, щоб погодитися на вимогу росії заблокувати постачання зброї Україні її союзниками під час будь-якого припинення вогню". Такий результат загрожує ситуації, коли росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україні не дозволять це зробити, сказав чиновник.

путін заявив, що в принципі підтримує пропозицію США про припинення вогню, але наполягає на тому, що необхідно виконати низку умов, перш ніж росія зможе погодитися припинити своє вторгнення. Російський лідер, імовірно, погодиться на перемир'я, хоча спочатку він хоче переконатися, що його умови включені, повідомляє Bloomberg 12 березня.

Велика Британія та Європейський Союз працюють над тим, щоб якнайшвидше доставити Україні нові пакети військової допомоги, пише видання.

"Призупинення поставок зброї, якого прагне путін, буде тимчасовим, і потоки зброї відновляться після мирної угоди, згідно з якою Україна повинна погодитися на обмеження своєї військової спроможності", сказала одна людина у москві.

Окрім припинення вогню, пише видання, телефонна розмова путіна і Трампа також торкнеться Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, яка була окупована росією з початку війни.

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.