российский диктатор владимир путин требует приостановки всех поставок оружия в Украину на период прекращения огня, предложенного президентом США Дональдом Трампом, со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Оба лидера собираются поговорить по телефону во вторник о прекращении войны в Украине, главной целью которого является 30-дневное прекращение огня, которое Киев уже заявил, что готов принять.



"Российский лидер, встречавшийся с представителем Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия необходимым условием для подписания перемирия", - сказал высокопоставленный европейский чиновник и три человека в москве, знакомых с позицией россии.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков не сразу ответил на запрос о комментарии. Совет национальной безопасности Белого дома не ответил на запрос о комментариях.

"Хотя россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, минимальная цель состоит в том, чтобы помощь США прекратилась", - заявили два человека в москве, знающие мнение кремля.

Высокопоставленный европейский чиновник добавил, что "Европа крайне неохотна, чтобы соглашаться на требование россии заблокировать поставки оружия Украине ее союзниками во время любого прекращения огня". Такой результат угрожает ситуации, когда россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, тогда как Украине не позволят это сделать, сказал чиновник.

путин заявил, что в принципе поддерживает предложение США о прекращении огня, но настаивает на том, что необходимо выполнить ряд условий, прежде чем россия сможет согласиться прекратить свое вторжение. Российский лидер, вероятно, согласится на перемирие, хотя сначала он хочет убедиться, что его условия включены, сообщало Bloomberg 12 марта.

Великобритания и Европейский Союз работают над тем, чтобы как можно скорее доставить Украине новые пакеты военной помощи, пишет издание.

"Приостановка поставок оружия, к которой стремится путин, будет временной, и потоки оружия возобновятся после мирного соглашения, согласно которому Украина должна согласиться на ограничение своей военной способности", - сказал один человек в москве.

Кроме прекращения огня, пишет издание, телефонный разговор путина и Трампа также коснется Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, которая была оккупирована россией с начала войны.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.