Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО

Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО, а Вооруженные силы Украины и ее сотрудничество с третьими странами не должны быть ограничены, говорится в совместном заявлении европейских лидеров, пишет УНН.

Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО.

- говорится в заявлении лидеров Европы.

Такое заявление они сделали по итогам переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом о результатах его саммита с главой кремля владимиром путиным.

Это заявление Президента фон дер Ляйен, Президента Макрона, Премьер-министра Мелони, Канцлера Мерца, Премьер-министра Стармера, Президента Стубба, Премьер-министра Туска, Президента Кошты.

Напомним

Ранее сообщалось, что путин называл прекращение Западом поставок оружия Украине необходимым условием для подписания прекращения огня. Также требованиями россии к Украине называли требование никогда не вступать в НАТО, сократить военные связи с альянсом и стать нейтральным государством с ограниченной армией.