Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО
Киев • УНН
Европейские лидеры заявили, что Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Они также подчеркнули отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины и ее сотрудничества с третьими странами.
Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО, а Вооруженные силы Украины и ее сотрудничество с третьими странами не должны быть ограничены, говорится в совместном заявлении европейских лидеров, пишет УНН.
Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО.
Такое заявление они сделали по итогам переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом о результатах его саммита с главой кремля владимиром путиным.
Это заявление Президента фон дер Ляйен, Президента Макрона, Премьер-министра Мелони, Канцлера Мерца, Премьер-министра Стармера, Президента Стубба, Премьер-министра Туска, Президента Кошты.
Напомним
Ранее сообщалось, что путин называл прекращение Западом поставок оружия Украине необходимым условием для подписания прекращения огня. Также требованиями россии к Украине называли требование никогда не вступать в НАТО, сократить военные связи с альянсом и стать нейтральным государством с ограниченной армией.