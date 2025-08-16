$41.450.00
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 11824 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 23200 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 141019 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 150443 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 108227 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 99857 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 86250 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 126826 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 238348 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Реклама
Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Европейские лидеры заявили, что Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Они также подчеркнули отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины и ее сотрудничества с третьими странами.

Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО

Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО, а Вооруженные силы Украины и ее сотрудничество с третьими странами не должны быть ограничены, говорится в совместном заявлении европейских лидеров, пишет УНН.

Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО.

- говорится в заявлении лидеров Европы.

Такое заявление они сделали по итогам переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом о результатах его саммита с главой кремля владимиром путиным.

Это заявление Президента фон дер Ляйен, Президента Макрона, Премьер-министра Мелони, Канцлера Мерца, Премьер-министра Стармера, Президента Стубба, Премьер-министра Туска, Президента Кошты.

Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности16.08.25, 12:52 • 4660 просмотров

Напомним

Ранее сообщалось, что путин называл прекращение Западом поставок оружия Украине необходимым условием для подписания прекращения огня. Также требованиями россии к Украине называли требование никогда не вступать в НАТО, сократить военные связи с альянсом и стать нейтральным государством с ограниченной армией.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Антониу Кошта
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Стабб
НАТО
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина