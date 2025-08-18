Президент Франции назвал одну из гарантий безопасности в Украине и Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом с участием президентов Украины и Финляндии, канцлера Германии, премьер-министров Великобритании, Франции и Италии, а также главы Европейской комиссии. Об этом сообщает УНН.

Детали

Французский лидер настоял на важности многосторонней встречи с участием российского диктатора Владимира Путина, президентов Украины и США, а также лидеров стран Европы.

Также Макрон подчеркнул, что одной из главных гарантий безопасности является сильная украинская армия на десятилетия вперед. В то же время он добавил, что на сегодняшний день не только безопасность Украины, но и безопасность Европы находится под большим вопросом.

Кроме того, Макрон поблагодарил Трампа за организацию встречи.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет в НАТО, однако будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "очень хорошую защиту".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Это обсуждалось в Вашингтоне во время встречи с президентом США и лидерами ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия не проявляла готовности к диалогу более трех лет.