18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Президент Франції назвав одну з гарантій безпеки в Україні та Європі

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з лідерами США, України, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії та головою Єврокомісії. Макрон наголосив на важливості сильної української армії.

Президент Франції назвав одну з гарантій безпеки в Україні та Європі

Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у переговорах з президентом США Дональдом Трампом за участі президентів України і Фінляндії, канцлера Німеччини, прем’єр-міністрів Великої Британії, Франції і Італії, а також голови Європейської комісії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Французький лідер наполіг на важливості багатосторонньої зустрічі за участі російського диктатора володимира путіна, президентів України та США, а також лідерів країн Європи.

Також Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед. Водночас він додав, що станом на сьогодні не лише безпека України, а й безпека Європи знаходиться під великим питанням.

Крім того, Макрон подякував Трампу за організацію зустрічі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не буде в НАТО, проте матиме "гарні безпекові гарантії" і "дуже гарний захист".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. Це обговорювалося у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США та лідерами ЄС.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що росія не виявляла готовності до діалогу понад три роки.

Євген Устименко

