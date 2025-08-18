Президент Франції назвав одну з гарантій безпеки в Україні та Європі
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з лідерами США, України, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії та головою Єврокомісії. Макрон наголосив на важливості сильної української армії.
Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у переговорах з президентом США Дональдом Трампом за участі президентів України і Фінляндії, канцлера Німеччини, прем’єр-міністрів Великої Британії, Франції і Італії, а також голови Європейської комісії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Французький лідер наполіг на важливості багатосторонньої зустрічі за участі російського диктатора володимира путіна, президентів України та США, а також лідерів країн Європи.
Також Макрон наголосив, що однію з головних гарантій безпеки є сильна українська армія на десятиліття вперед. Водночас він додав, що станом на сьогодні не лише безпека України, а й безпека Європи знаходиться під великим питанням.
Крім того, Макрон подякував Трампу за організацію зустрічі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не буде в НАТО, проте матиме "гарні безпекові гарантії" і "дуже гарний захист".
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті статуту НАТО. Це обговорювалося у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США та лідерами ЄС.
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що росія не виявляла готовності до діалогу понад три роки.