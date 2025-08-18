Подібний до НАТО: Трамп заявив, що Україні забезпечать захист
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна отримає захист, подібний до НАТО, за підтримки європейських лідерів. Він підтвердив, що Україна не стане членом НАТО, але отримає безпекові гарантії.
Україні буде забезпечений захист подібний до захисту країн НАТО. Про це заявив Дональд Трамп журналістам в Овальному кабінеті, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
На запитання, чи США зобов’яжуть американську сторону забезпечити захист України, подібний до захисту НАТО, Трамп відповів: "Я не знаю, чи можна це так визначити, але подібний до НАТО... Зараз у нас в іншій кімнаті чекають люди. Усі вони тут з Європи, найвидатніші люди в Європі, і вони хочуть надати захист, вони дуже впевнені в цьому. І ми їм у цьому допоможемо".
Додатково
Йдеться про голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем'єр-міністра Італії Джорджею Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, які разом з Генсеком НАТО Рютте прибули до Білого дому.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив, що "ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії".
Також Трамп заявляв, що Україна не буде в НАТО.